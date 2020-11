Andbank, escollida millor entitat de banca privada d’Andorra per ‘The Banker’ i PWM

Andbank ha estat escollida com a millor entitat de banca privada d’Andorra per les prestigioses revistes britàniques “The Banker” i PWM (Professional Wealth Management), publicacions editades pel Grup The Financial Times. Les publicacions han reconegut amb aquest guardó els 90 anys d’experiència en banca privada, la seva experiència contrastada en gestió de patrimonis, així com la capacitat de resiliència de l’entitat en la situació actual dels mercats i en el seu enfocament envers els clients.

Aquest premi s’atorga anualment als millors bancs privats de cada país. Són els premis més cobejats dels reconeixements internacionals on la selecció es fa de manera molt acurada per un comitè de jutges d’alt nivell.

La distinció confirma la sòlida trajectòria de l’entitat, que ha assolit una de les ràtios de liquiditat i solvència més altes, situant la TIER1 en un 15,62 % consolidat i un 26,3 % a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR en un 267,33 %, molt per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100 %, a tancament del 2019.

La creació de valor per al client juntament amb la protecció de la seva riquesa han estat els pilars en els quals s’ha basat la gestió patrimonial del grup, i un dels factors pels quals ha rebut aquest reconeixement. Aquest guardó posa de manifest que la bona evolució del Grup adquireix encara més valor tenint en compte la situació actual dels mercats, la inversió en creixement internacional i l’aposta pel desenvolupament tecnològic, que vol oferir als clients la màxima flexibilitat i escalabilitat, així com el reforç en les estructures de control tant en la seva central com en cadascun dels països on és present.

El Grup Andbank va tancar el 2019 amb un benefici net de 28 milions d’euros, el que representa un increment del 3,6 % respecte al 2018. Aquest bon resultat es deu a la consolidació del seu model de banca privada, que va permetre tancar el 2019 amb un nou màxim de 23.842 milions d’euros xifra que representa un creixement de 2.067 milions, que suposa un 9,6 % més respecte a l’any anterior.

Una de les claus del sòlid creixement d’Andbank segueix sent la seva dimensió internacional, fruit d’una aposta iniciada l’any 2000 que avui fa que l’entitat tingui un abast multijurisdiccional i presència a 12 països, incloses les principals places financeres mundials. “Com que la majoria dels clients del banc són globals, és imprescindible oferir suport global als clients”, ha manifestat Ricard Tubau, conseller delegat d’Andbank.

A més, cal recordar que el mes d’abril de 2020 l’agència de qualificació Fitch Ratings va mantenir el ràting a llarg termini BBB i el de curt termini a F3, destacant que Andbank és l’entitat més ben posicionada tenint en compte la seva ràtio de morositat baixa (2,9 %) i la seva alta provisió de reserves sobre préstecs dubtosos (103 %). L’agència a més, considera que la rendibilitat d’Andbank ha donat mostres de solidesa i es beneficia d’un elevat percentatge d’ingressos per comissions (el 61 % del resultat d’explotació el 2019).

Segons Ricard Tubau, “aquest premi significa un important reconeixement a l’esforç que tots els nostres col·laboradors han fet en aquests darrers anys”. I ha afegit “l’excel·lència en el servei al client és el nucli de la nostra proposta i es requereix en diverses dimensions: qualitat i gamma de serveis, talent i actitud empresarial dels nostres banquers que reflecteixen el comportament i la innovació dels nostres clients. És una barreja d’ingredients que crea una gran recepta ”.