Andbank dona suport al projecte DIAMAV de la Fundació FERO per la investigació contra el càncer de colon

Andbank col·labora en el Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV) impulsat pel VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia) i la Fundació FERO, el qual permet oferir noves opcions terapèutiques a pacients amb càncer, fins i tot en fase de metàstasi.

DIAMAV és un dels programes de diagnòstic molecular avançat més grans d’Espanya, i se centra a integrar diferents plataformes tecnològiques per personalitzar el diagnòstic i el tractament de diferents tipus de càncer, incloent-hi l’exploració mitjançant la innovadora biòpsia líquida.

Actualment, el DIAMAV analitza més de 10 tipologies de tumor diferents, dels quals el colorectal és un dels més freqüents, juntament amb el de pulmó i el de mama, i que es diagnostica més sovint tant en els homes com en les dones. L’any 2019 el càncer colorectal va ser el més diagnosticat a Espanya en ambdós sexes.

De cara al 2020, l’equip d’investigadors del VHIO té previst poder incorporar més tipus tumorals com el de pròstata o de fetge, entre d’altres, per tal d’ampliar les possibilitats terapèutiques dels pacients afectats per aquests tipus de càncers. Cal recordar que, segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), el nombre de nous casos de càncer diagnosticats a Espanya l’any 2020 arribarà als 277.394 casos.

L’any passat, el programa va analitzar més de 2.500 mostres de més de 1.200 pacients, i ha permès que prop del 12 % hagin pogut accedir a noves opcions terapèutiques contra el càncer –assaigs clínics majoritàriament de fase 1– que d’una altra manera no haurien tingut.

El projecte està liderat pel Dr. Josep Tabernero, Director del VHIO i Cap del Departament d’Oncologia Mèdica del Hospital Universitari Vall d’Hebron, la Dra. Ana Vivancos, Cap del Grup de Genòmica del Càncer, el Dr. Paolo G. Nuciforo, Cap del Grup d’Oncologia Molecular i el Dr. Rodrigo Dienstmann, Cap del Grup d’Oncology Data Science (ODysSey).

En paraules del Dr. Tabernero, “aquest programa permetrà que més pacients puguin accedir a noves opcions terapèutiques mitjançant assaigs clínics, que segurament sense ell no haurien pogut fer-ho”. Així mateix, ha comentat que “la intenció d’aquest programa també és oferir un tractament més eficaç sobre el tumor i que sigui menys agressiu per al pacient”.

Des de fa diversos anys, Andbank col·labora amb la Fundació FERO, com a part del seu programa de responsabilitat social corporativa. “la lluita contra el càncer constitueix un element central de la responsabilitat social corporativa de l’entitat, i contribuïm a través d’accions com aquesta a fer-ho possible”, ha manifestat Ricard Tubau, CEO del Grup Andbank, que ha afegit, “per aquest motiu, volem donar suport a la gran tasca que està duent a terme el Dr. Tabernero i el seu equip en el desenvolupament d’aquest programa d’investigació”.

Andbank ha contribuït a la investigació i al tractament d’aquesta malaltia a través d’un seguit d’iniciatives en els darrers anys. Des de fa més de set anys, l’entitat col·labora amb la Fundació FERO en diverses activitats i programes per donar suport a les accions d’investigació i estudi de la malaltia. A més, Andbank és soci fundador del Pediatric Cancer Center Barcelona, promogut per l’Hospital Sant Joan de Déu, que aspira a convertir-se en un dels centres d’oncologia pediàtrica més grans d’Europa, i també col·labora amb l’organització Cris Contra el Cáncer.

Sobre la Fundació FERO

La Fundació FERO és una fundació privada sense ànim de lucre, benèfica i científica dedicada a la investigació i al tractament oncològic i que, gràcies al finançament de donacions particulars, ha pogut posar en marxa nombrosos laboratoris d’investigació científica. L’entitat va ser fundada pel Doctor Josep Baselga, catedràtic de medicina de la Universitat autònoma i president del comitè científic de la fundació VHIO (Vall d’Hebrón Institute of Oncology). Una de les principals fites de la fundació ha estat la creació del Centre de Càncer de Mama, al Vall d’Hebrón, únic en la seva especialització a Espanya.