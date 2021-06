Andbank dona suport a l’Andorra Multisport Festival

Andbank i The IRONMAN Group han arribat a un acord de col·laboració per patrocinar tres de les cinc proves de l’Andorra Multisport Festival, que començarà el pròxim 24 de juny. Andbank s’ha volgut sumar a aquest esdeveniment esportiu de gran envergadura que s’espera que tingui la participació d’uns tres mil esportistes entre totes les curses.

Les proves que patrocinarà l’entitat són: l’IRONMAN 70.3 Andorra, la prova reina de triatló amb aquesta reconeguda marca; Andorra MTB Classic–Pyrenées, una prova de BTT per parelles que passarà per la Massana, Canillo i Sant julià; i la Trail 100 Andorra-Pyrénées, una cursa de muntanya amb quatre distàncies per atletes de tots els nivells, que tindrà lloc a Ordino.

L’arribada de l’Andorra Multisport Festival pot comportar un impacte econòmic molt important per al país i podria, també, suposar la consolidació del triatló, una disciplina que té molts aficionats al Principat, a més d’atraure a molts altres atletes internacionals.

El pròxim dia 24 de juny s’inaugurarà aquest Festival esportiu que culminarà en la prova reina, l’IRONMAN 70.3 Andorra el 4 de juliol. En aquesta prova es nedarà en un dels llacs més grans d’Europa a Engolasters, es pedalejarà al voltant de les parròquies d’Escaldes Engordany, Encamp, Canillo, Ordino i la Massana i es correrà al voltant del riu Valira, per Andorra la Vella.

Durant les dues setmanes en les quals tindran lloc les proves hi haurà instal·lat el Village al Parc Central d’Andorra la Vella amb els envelats en els quals estaran presents els patrocinadors i col·laboradors del Festival.

Des d’Andbank estan segurs que aquest esdeveniment esportiu tindrà molt èxit “i creiem que serà la primera edició d’un esdeveniment que es consolidarà i serà un referent de les proves de triatló en els anys vinents“ ha comentat Josep M. Cabanes, sots director general de Banca País d’Andbank, a més, ha afegit, “l’esport sempre ha estat un àmbit pel qual Andbank ha apostat, ja que els valors que el defineixen com ara l’esforç, la perseverança i la dedicació són alguns amb els quals ens identifiquem com a entitat”.

Per la part d’IRONMAN, Agustí Pérez Capdevila, Director Regional Sud d’IRONMAN Europa, Orient Mitjà i Àfrica ha manifestat que “Estem contents de comptar amb la col·laboració d’Andbank, una entitat bancària de gran prestigi, en la qual podem reconèixer valors molt propers a nosaltres com ara la perseverança i la constància. Estem convençuts que la unió de les nostres forces tindrà un important impacte sobre l’economia del país”.