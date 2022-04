Andbank creix un 20,5 % en volum de negoci i obté un benefici de 27 milions d’euros

Andbank va tancar el 2021 amb un volum de negoci de 32.700 milions d’euros, un 20,5 % més. El Grup va batre el rècord de creixement de la seva història sumant 5.580 milions d’euros en 2021, dels quals 5.013 M€ són actius sota gestió i 567 M€ inversió creditícia.

El total de volum d’actius sota gestió va ascendir a 30.280 milions d’euros, un 19,8 % més, i el total d’inversió creditícia a 2.507 milions d’euros. El benefici va assolir els 27 milions d’euros, tot i les inversions realitzades en valor futur que ha realitzat el Grup el 2021 entre les quals destaquen: la integració de Degroof Petercam Spain -que partia de pèrdues-, el desenvolupament i l’impuls del neobanc MyInvestor o l’ampliació de la plantilla de banquers en totes les places en les quals opera.

La bona evolució de l’entitat es deu principalment a l’increment de posicions dels clients a les places on Andbank és present -amb especial rellevància d’Espanya, Luxemburg i Mònaco-, la incorporació de talent –prop de 20 banquers- i la revaloració de les carteres –amb una mitjana pròxima al 6 %-.

Segons Manel Cerqueda Donadeu, president d’Andbank, “som un grup diversificat, de més de 30 mil milions d’actius sota gestió, que en només deu anys ens hem convertit en la primera entitat estrangera de banca privada a Espanya”.

Andbank, que va culminar l’any passat el seu pla estratègic 2018-2021, coincidint amb la celebració del seu 90 aniversari, afronta el seu nou pla estratègic (2022-2024) amb l’objectiu de posar en valor la seva aposta internacional, créixer a Andorra i aprofitar la disrupció financera a través del seu neobanc MyInvestor i la seva gestora de capital de risc Actyus.

Segons Carlos Aso, CEO del Grup Andbank “encarem un nou pla estratègic 2022-2024 orientat a maximitzar la generació de valor als nostres accionistes per la qual cosa comptem amb un gran talent dins del Grup”.

Solvència i liquiditat

Els principals indicadors de rendibilitat del Grup confirmen la robustesa del seu model de negoci amb un ROE del 4,71 % i un ROTE (rendibilitat sobre el patrimoni tangible) d’un 11,66 %.

Així mateix, el 2021 l’entitat va continuar amb una gestió eficient que li va permetre arribar fins als 586 milions d’euros de recursos propis i situar les seves ràtios de solvència i liquiditat per sobre dels paràmetres exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.

En concret, la ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 17,17 % consolidat i un 29,99 % a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va mantenir per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100 % amb un 189,50 %. La ràtio de morositat va disminuir fins a l’1,98 %.

Presència internacional

Andbank en l’actualitat té presència a 11 països, amb 5 gestores de fons, 6 companyies d’advisory i wealth management, 4 firmes de brokeratge i 5 llicències bancàries a Andorra, Espanya, Luxemburg, Mònaco i el Brasil. El 2021, l’àrea internacional va representar el 86 % del total d’actius gestionats.

La diversificació a nivell mundial és un dels principals eixos de creixement i una de les raons per les quals Fitch va confirmar l’any passat la qualificació creditícia d’Andbank a llarg termini en BBB. En el seu informe, l’agència va destacar l’àmplia presència internacional del banc en el negoci de banca privada i la seva escala comercial -major que la dels seus competidors-, considerant que Andbank està ben situat per a aprofitar la seva major escala i el creixement dels volums d’actius gestionats a nivell internacional.

Diferenciació en la proposta de valor

La proposta de valor del Grup Andbank es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits: gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal o inversions alternatives i ESG.

Quant a l’oferta de productes i serveis, destaca el gran acolliment que van tenir durant l’any passat els vehicles d’inversió alternativa entre els grans patrimonis, àmbit en el qual Andbank és molt dinàmic. Durant el 2021, el banc va promoure entre els seus clients la inversió en deute, infraestructures o en projectes immobiliaris, aconseguint prop de 1.100 milions d’euros d’inversió en aquesta tipologia de productes.

Respecte a l’estratègia ESG, clau per a Andbank, destaca l’aposta d’Andbank Wealth Management per l’adopció d’una política d’integració positiva en els processos de selecció i en la presa de decisions d’inversió per al 100 % dels vehicles i mandats que gestiona, procés seguit i avaluat pel Comitè d’Inversió Responsable de la gestora.

Compromís social

El 2021, Andbank va continuar reforçant la seva activitat en matèria de responsabilitat corporativa i especialment en un dels seus eixos d’actuació: el suport a la recerca en la lluita contra el càncer. En aquest sentit, el Grup ha continuat donant suport al SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, a la Fundació FERO i a CRIS contra el Càncer.

A través del seu fons d’inversió Global Sustainable Impact, l’entitat va donar prop de 700.000 euros a projectes relacionats amb la recerca contra el càncer d’aquestes tres institucions: al projecte de recerca traslacional per a predir la resposta dels pacients amb leucèmia refractària a la teràpia amb CART19 del SJD; la Unitat d’Immunoteràpia del Càncer (UNICA) de l’Hospital 12 d’Octubre de Madrid a través de Cris Cancer i al projecte DIAMAV (Programa de diagnòstic molecular avançat) de FERO, que es desenvolupa en el VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia)

Així mateix, durant l’any passat, Andbank va promoure diverses iniciatives amb ONGs amb la finalitat de donar suport extraordinari a altres projectes solidaris sorgits amb motiu de la crisi del coronavirus.