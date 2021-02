Andbank celebra el 90è aniversari encarant el futur amb un projecte “innovador, sòlid i global”

Andbank celebrarà aquest any 2021 el seus 90 anys d’història. L’entitat commemorarà aquesta efemèride organitzant diversos actes culturals, socials i esportius, adaptant-los a les mesures establertes per la crisi sanitària actual.

Al llarg dels propers mesos el banc vol posar en valor l’experiència y la solidesa que li dona quasi un segle de trajectòria a l’hora de continuar desenvolupant un projecte de futur. Amb la campanya “Evolucionar és afrontar el futur amb experiència” el banc encara el 2021 amb un projecte “innovador, global i en creixement”, afirma en un comunicat.

Història d’una entitat sòlida i amb visió de futur

Andbank va néixer el 30 de desembre de 1930 a Sant Julià de Lòria, quan “la creació de qualsevol empresa i, molt més d’un banc, era una audàcia pròpia d’emprenedors”, segons Manel Cerqueda, President d’Andbank. L’entitat va anticipar les necessitats de crear un banc orientat a facilitar les transaccions comercials d’aquella època, en què l’economia estava centrada en l’agricultura i el comerç.

Amb 90 anys d’història, Andbank és l’entitat degana d’Andorra “però alhora la més moderna i recent en la història financera del país ja que al llarg de la seva dilatada existència, el banc ha estat un símbol de modernitat, com ha quedat demostrat en diverses ocasions” afirma.

La fita més important, però, va venir l’any 2001 amb la integració entre Banc Agrícol i Banca Reig (que va néixer el 1956, gràcies a la iniciativa de Julià Reig Ribó). La unió, que es va materialitzar en un temps rècord (nou mesos), ha convertit Andbank en una entitat “de referència al país i més enllà de les nostres fronteres, perquè les sinergies resultants ens han fet més forts i ens permeten mirar el futur amb més optimisme i solidesa”.

Prova de tota aquesta modernitat, solidesa i experiència ha quedat mostrada en els premis que han estat concedits a l’entitat el 2020: Banc de l’any i millor Banca Privada d’Andorra, atorgats pel Grup Financial Times, banc més segur, per Global Finance i millor banc digital d’Andorra, per International Finance.

I és que Andbank no atura la seva expansió, tant pel que fa en l’àmbit internacional, creixent en tots els països on és present, com en la transformació tecnològica, una transformació clau en aquesta indústria, necessària per a ser competitiu en un entorn en què el client necessita serveis digitals cada vegada més sofisticats.

En els pròxims mesos l’entitat anirà anunciant les accions que té previst posar en marxa per als seus treballadors, els seus clients i la societat en general amb la finalitat de commemorar el seus 90 anys d’història.