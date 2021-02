Andbank Brasil obté el ràting AAA de Fitch Ratings

L’agència Fitch Ratings ha avaluat per primera vegada a Andbank Brasil, filial del grup Andbank, amb una qualificació de AAA amb perspectiva estable en el llarg termini, la més alta en l’escala de qualificació de l’agència. Entre els aspectes més destacats en l’informe, Fitch destaca la importància estratègica d’Andbank Brasil per a l’expansió internacional del Grup, degut al potencial de creixement que té el país.

Des del 2011, l’evolució de l’entitat al Brasil ha estat molt positiva, especialment a partir del 2018, com a conseqüència dels d’acords signats amb gestors d’actius i aliances amb nous agents d’inversió autònoms, com a part de la seva estratègia d’expansió. El grup va mostrar un creixement significatiu en els recursos sota gestió (AUM), R $ 8 mil milions al desembre de 2020, des dels R $ 4,8 mil milions l’any anterior.

Així mateix, segons l’agència de qualificació, Andbank Brasil també es beneficia del fet de ser una filial d’un grup que té presència en diversos mercats, i que compta amb un model de negoci especialitzat en la gestió patrimonial i en la banca privada, i que garanteix bones oportunitats per a la creació de negocis.

Per a Leonardo Hojaij, director comercial d’Andbank Brasil, “el fet que haguem rebut la puntuació màxima emesa per l’agència ens ajuda a consolidar la nostra posició en Brasil com un banc privat, sòlid i que forma part d’un grup diversificat i en creixement”.

Una de les claus del creixement del Grup Andbank segueix sent la seva dimensió internacional, fruit d’una aposta iniciada l’any 2000 que avui fa que l’entitat tingui un abast multijurisdiccional i presència a 12 països, incloses les principals places financeres mundials. El 2019 l’àrea internacional d’Andbank va representar un 82 % del total d’actius gestionats pel Grup.