Andbank aposta per la inversió sostenible a través del seu fons SIGMA Global Sustainable Impact (GSI)

Andbank aposta per la inversió sostenible a través del seu fons Sigma Global Sustainable (GSI), un vehicle d’inversió multiactiu que inverteix sota criteris ESG (mediambientals, socials i de bon govern corporatiu) i que va llançar fa un any i mig.

El Sigma Global Sustainable Impact (GSI), domiciliat a Luxemburg, és un fons multiactiu mixt que pretén generar un impacte positiu directe -a través de les seves inversions- i un impacte social, en destinar el 9 % de la comissió de gestió y el 100 % de la comissió d’èxit a finançar projectes de recerca contra el càncer.

El fons es compon d’una cartera d’actius que permet assignar els pesos finals de la cartera a la renda variable, la renda fixa, altres fons i ETF amb un enfocament global. La manera d’aplicar els criteris ESG en la filosofia del fons és el matís que marca la diferència de la gestió, que es basa en dos motius complementaris: d’una banda, la recerca de les companyies líder en el seu sector en matèria de bon govern corporatiu i de pràctiques sostenibles, seguint l’estratègia Best in class, i, de l’altra, la “inversió d’impacte”, que inverteix en companyies que per la seva activitat generin un impacte mediambiental o social positiu.

El fons ha anat evolucionant de companyies que ja són Best In Class a unes altres que segueixen el procés per assolir-ho. De les primeres destacaríem a Microsoft, una companyia que serà negativa en carboni el 2030 i que es distingeix per incidir en tota la seva cadena de valor, per a ajudar proveïdors a complir aquests estàndards.

I de les segones destaquem Stora Enso, una companyia que encara està fent deures amb l’ús de l’aigua i les emissions, però que és molt ambiciosa en tots aquests temes.

Juan Luis Garcia Alejo, Director Global Asset Management d’Andbank, comenta que “cada cop és més freqüent que els inversors sol·licitin la incorporació de criteris ambientals i de bon govern en els vehicles d’inversió. Aquesta inversió sostenible no és una tendència de mercats ni una moda fugaç, és una pràctica que ha arribat per quedar-se”.

Segons el mateix García, “l’enfocament de gestió ESG no es limita només a aquest fons, és un enfocament que s’haurà d’anar aplicant a la nostra manera de gestionar, anar incorporant criteris extra-financers abans de decidir”. En aquest sentit, segueix, “el Grup ja està treballant en totes les jurisdiccions a través dels comitès globals d’actius per a què els processos de decisió incorporin aquests criteris ESG”.