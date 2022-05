Anar en bici a l’oficina

És evident que la bicicleta com a mitjà de transport ofereix molts avantatges enfront del cotxe. En aquesta línia, un estudi de la Universitat de Copenhaguen va comprovar que les persones que pedalaven per a acudir a l’oficina durant 30 minuts cada dia perdien més pes que els que passaven més de mitja hora en el gimnàs el mateix nombre d’hores; una altra recerca va concloure que les que eren més feliços i sofrien menys estrès.

No obstant això, per a poder avançar en l’ús generalitzat de la bicicleta en el camí al treball és necessari avançar en aspectes relacionats amb la flexibilitat horària o amb la promoció d’ajudes o reconeixement a les persones que opten per substituir el cotxe per la bici.

T’oferim sis breus consells a tenir en compte:

Tria una bicicleta amb possibilitat d’ajustar un portaequipatge posterior, amb rodes no massa fines per a tenir més estabilitat, seient còmode, marxes i grandària compacta.

Tria bé el trajecte: encara que triguis una mica més, millor anar més tranquil utilitzant carrils bici en comptes d’incorporar-te a vies de circulació més congestionades.

Posa’t sempre casc i no usis auriculars ni telèfon mòbil mentre vas en bici. Llums: posterior i davantera. Timbre. Roba còmoda i d’alta visibilitat (porta roba de recanvi per a quan arribis al treball). Petita bomba o adaptador per a màquines d’aire de gasolineres. Cadenat.

Et pot passar i et passarà: punxaràs una roda en el pitjor moment. És recomanable anar equipat amb un kit per a reparar burxades, una clau multieines i un petit inflador.

Respecta els senyals de trànsit, para’t en els semàfors quan toca, cedeix el pas quan no tinguis preferència, circula pel carril bici quan existeixi obligació per a això i mai avancis per la dreta.

Recorda també indicar els teus girs amb els braços. I, finalment, gaudeix del trajecte i no pensis en el treball durant el teu desplaçament!

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat