Coberta del conte infantil Amunt, dormilega!

Títol: Amunt, dormilega!

Escriptor/a: Elisenda Roca

Il·lustrador/a: Cristina Losantos

Editorial: Combel

Pàgines: 48

Edat: A partir de 7 anys

Aquest és un conte per a llevar-te amb il·lusió, energia i alegria! I és que la Mercè té un mal despertar, perquè no li agrada matinar. Quan es lleva, no saluda la mare i tampoc no diu res al pare i, quan s’asseu a taula per a esmorzar, no para de remugar i remugar. És una història que ajudarà els més mandrosos a llevar-se amb alegria!

La col·lecció ENDAVANT! fomenta el desenvolupament personal dels nens i les nenes, i, alhora, permet descobrir el plaer de la lectura.

Els llibres compten amb dues autores de luxe: Elisenda Roca i Cristina Losantos .

i . Una col·lecció per a tractar els primers conflictes de la infància : l’ús de les noves tecnologies, les mentides o la higiene diària.

: l’ús de les noves tecnologies, les mentides o la higiene diària. Escrita en vers per a facilitar el record del missatge.

per a facilitar el record del missatge. La sèrie ha estat traduïda a nou idiomes.





Editorial Combel