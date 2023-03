Ampliat fins divendres el termini per a sol·licitar els horts socials a Encamp

Accés als horts socials de les Terres Primeres a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp amplia el termini fins al divendres, dia 24 de març, per a la presentació de les sol·licituds per a participar en el projecte dels horts socials, que conjuntament impulsen el comú d’Encamp i Reig fundació des del 2006.

Enguany es sortejaran 43 horts entre els sol·licitants interessats, que han de complir els tres requisits següents: ser residents a la parròquia d’Encamp, tenir més de 65 anys i no tenir cap treball retribuït.

Les sol·licituds s’han de realitzar portant la butlleta, que s’ha enviat als domicilis, degudament omplerta, al departament d’Afers Socials del Comú d’Encamp a l’edifici de La Valireta. També es pot demanar més informació trucant al 731 670.

Els horts socials és un projecte que permet fer exercici físic, omplir el temps de manera molt positiva, estar en contacte amb molta gent i menjar saludable a través de cultivar un hort situat a la zona de Terres Primeres de la vila d’Encamp.

El projecte dels Horts de Terres Primeres es va començar l’any 2006 amb 17 parcel·les gràcies als terrenys cedits per Casa Joan Antoni. Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure l’autonomia de la gent gran a partir de la realització d’una activitat física senzilla en un entorn natural com és l’horticultura. Actualment el projecte disposa de 43 horts en tres feixes que permeten a la gent gran de la parròquia cultivar verdures i hortalisses durant tota la temporada.