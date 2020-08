Ampliat el termini per als ajuts per a la mobilitat dels estudiants universitaris de l’Alt Pirineu

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAR) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha ampliat en gairebé un mes el termini de la convocatòria de subvencions per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès en què algun dels seus membres està matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut (curs 2019-2020). Tal com publica el DOGC, les sol·licituds de les beques es podran presentar fins al 15 de setembre a les 14 hores, i no fins al 21 d’agost, com estava estipulat inicialment.

La modificació de la resolució s’ha acordat per facilitar els tràmits de les persones sol·licitants, “tenint en compte que durant el mes d’agost la gran majoria d’universitats no es troben al 100 per cent de la seva capacitat operativa”. En el text es puntualitza que el canvi “no perjudica drets ni interessos de terceres persones, sinó tot al contrari, ja que es garanteix que puguin realitzar les gestions i tràmits corresponents amb totes les garanties”. L’Agència és un instrument de la Generalitat de Catalunya per donar servei i suport a les persones i a les institucions que constitueixen el sistema universitari i de recerca a Catalunya. La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ofereix ajut en la tramitació de la beca, al telèfon 973 35 56 08, al whatsapp 607 866 902 o al correu electrònic alturgell@oficinajove.cat. Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

D’altra banda, fins a l’1 d’octubre es poden demanar les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional. Els ajuts estan dirigits a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris. L’import que es pot atorgar són quanties fixes vinculades a la renda, a la residència de l’estudiant durant el curs escolar i l’excel·lència; i una quantia variable, segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar. Els ensenyaments postobligatoris no universitaris inclouen els estudis de batxillerat, formació professional, els ensenyaments artístics professionals i superiors, els ensenyaments esportius i els estudis d’idiomes en escoles oficials, entre d’altres.