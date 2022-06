Ampliació: els consellers generals del GPL es donen de baixa de Liberals

Els quatre consellers generals que conformen el Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, Marc Magallón, Eva López i Sílvia Ferrer, han anunciat aquesta tarda que es donen de baixa com a afiliats de Liberals. Aquesta decisió unànime ha estat “meditada i no és fàcil ni gratuïta, respon als fets de les darreres setmanes” ha manifestat Ferran Costa, president del GPL, durant la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimarts.

La baixa de Liberals no suposarà cap canvi pel que fa a la relació entre el GPL i la resta dels socis de la majoria, tal com s’ha transmès al cap de Govern i als presidents dels grups parlamentaris Demòcrata i de Ciutadans Compromesos instants abans d’iniciar la roda de premsa. Costa ha remarcat que “l’estabilitat de l’Executiu està garantida, també la continuació dels projectes emmarcats en l’H23, fins al dia que el cap de Govern vulgui dissoldre el Consell General”.

Pel que fa als motius que han provocat la baixa com afiliats dels consellers generals, destaca el gir conservador que Liberals ha pres en les últimes setmanes. “No podem compartir unes idees que nosaltres vam treballar per deixar enrere. Ara que la nostra feina s’ha traduït en polítiques públiques que defensen els postulats liberals, el nostre deure és continuar defensant-los” ha subratllat Ferran Costa.

Pallarés també anuncia que deixa Liberals

Els quatre consellers generals han comparegut al costat de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, que també tramitarà la seva baixa com afiliada de Liberals. Pallarés ha expressat la seva decepció vers la situació del partit d’ençà de la celebració de les primàries amb missatges que s’allunyen dels valors liberals defensats els últims anys. Des del partit “no han contactat amb mi per treballar en el projecte, tot el que sé, és en declaracions als mitjans de comunicació, tant del president del partit com del candidat electe” ha lamentat.