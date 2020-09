Ampliació del termini per sol·licitar ajuts pels treballadors per compte propi del juliol

Des de la CASS es vol recordar al col·lectiu de treballadors per compte propi que avui 2 de setembre del 2020 s’ha publicat al BOPA un decret en el que s’amplia el període de sol·licitud de la prestació del mes de juliol 2020 fins al 15 d’octubre del 2020.

Aquesta sol·licitud és especifica pel mes de juliol de 2020 per aquelles persones que no van cobrar la prestació per aquest període, que la tenien acordada pel mes de juny i que complien amb els requisits previstos per la Llei 7/2020.

Per realitzar aquest tràmit cal emplenar el formulari següent https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/CASS-0189.pdf i enviar-lo al correu comptepropi@cass.ad.