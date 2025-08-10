Títol: Amos i Boris
Escriptor: William Steig
Il·lustrador: William Steig
Traducció: Yannick Garcia
Editorial: Blackie Books
Pàgines: 40
Edat: A partir de 7 anys
Heus aquí un bell conte d’amistat entre éssers suposadament oposats que poca cosa tenen en comú, si no és la desinteressada voluntat d’ajudar-se mútuament i compartir experiències plegats. I quines experiències!
L’argument sembla inspirat en la faula del lleó i el ratolí. Però el context és diferent: si podem suposar que Isop situava la faula terra endins, en aquells temps de l’antigor en què les bèsties parlaven, aquí l’entorn és l’oceà i el temps és ben actual, gairebé. Però s’hi inverteixen els termes: no és el petit qui primer ajuda el gran, sinó a l’inrevés: aquí és una enorme balena qui socorre un petit ratolí intrèpid, i després de conviure plegats en un bell viatge, el ratolí promet retornar-li el favor, cosa aparentment impossible donada la desproporció de mides i hàbitats entre ells.
Aquest és el cinquè llibre que William Steig va adreçar als infants. L’autor no es mostra tan caricaturesc com en altres obres seves posteriors, sinó més aviat com un esplèndid paisatgista de marines i cels estrellats. I això fa que, stricto sensu acadèmic, aquest no sigui exactament un àlbum sinó un emotiu conte il·lustrat, on els lectors incipients hi trobaran els clàssics ingredients d’iniciativa, acció, coratge, sorpresa, imprevist, tenacitat, admiració, companyonia, lleialtat i solidaritat que fan que una bona aventura valgui la pena de ser viscuda… i llegida!
Teresa Duran / Clijcat / Faristol