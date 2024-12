Amor falç, la necessitat de ser estimats

Omar El Bachiri. Psicòleg

Hi ha qui no sap conquistar sense haver d’inventar-se un personatge per a, així, agradar a l’altra part. S’inventa qualsevol història que li resulti interessant a l’altra persona i d’aquesta manera guanyar-se la seva confiança. És un comportament basat en la mentida perquè el conquistador se sent insuficient, així doncs, estem parlant d’un camaleó, es camufla entre els sentiments aliens buscant no ser descobert.

S’adapta a qualsevol situació i maneres de fer, només per a intentar conquistar a l’altra part i quan ho aconsegueix, torna al seu repertori conductual habitual. Aleshores, com descobrir aquesta persona? Algú que ens enamora fàcilment perquè ens diu exactament allò que volem escoltar, atès que ens ha estudiat per complet, coneix els nostres gustos i preferències. Per tant, pensem que hem trobat algú igual a nosaltres, però transcorregut poc temps veiem que el seu comportament comença a canviar. Si deia que era esportista, comença a deixar-ho de banda; si deia que no fumava molt o que no bevia alcohol sovint, comencem a veure una realitat ben diferent; si deia que era viatgera i cada vegada que li proposem de fer un viatge busca excuses per a no fer-lo, també és una senyal que alguna cosa no quadra i, així, amb qualsevol conducta.

En definitiva, que la millor manera de saber si ens està mentint és fixant-nos en el seu comportament i, si l’està modificant i no ens agrada la nova versió, la solució més senzilla per a no patir emocionalment, és allunyar-nos d’ell. Igualment, aquest canvi comportamental no triga més de tres mesos en fer-se present, per tant, ho podem veure abans d’enamorar-nos, però moltes vegades, obviem les proves objectives i li donem més valor a les subjectives. A les excuses que ens dona per a explicar el seu canvi comportamental, ens volem autoconvèncer que tampoc està malament ser diferents, perquè la qüestió és que ens estima. Malauradament, estem equivocats perquè no ens estima a nosaltres, sinó a si mateix, ens està modelant al seu gust.

