Amor, de Manel Castromil

Títol: Amor

Autor/a: Manel Castromil Pérez

Pàgines: 256

Editorial: Angle

Sinopsi:

Un matrimoni passa uns dies de vacances a la casa familiar, en un poblet. Sense fills, han viscut 45 anys d’amor i intimitat. Tots dos són professors -ell d’institut, ella d’universitat- i tenen la jubilació a prop. Els dies s’escolen amb la simplicitat de les rutines establertes i els gestos coneguts. Però ja fa mesos que, ell, sent el vertigen de l’envelliment i una certa confusió mental. Circumstàncies que l’aboquen a un estranyament vital.

I, sobretot, comença a percebre el buit que el futur minvant obre davant seu. Per què soc mereixedor de tant amor i com puc correspondre? És la pregunta que plana, constant i retòrica, en la ment del narrador. A traves d’ell -la seva mirada, les seves reflexions- transitarem amb subtilesa per la seva historia personal i de parella. Lectures, família, feina… tot el que ha conformat el seu món. Ara, ha arribat l’hora de decidir si aquesta realitat ha de canviar

Obra guanyadora del XXXII Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. El jurat va voler destacar-ne la qualitat literària i el repte formal, i també l’originalitat de la veu narrativa i l’atreviment per a crear un engranatge de jocs lingüístics, literaris i artístics a partir d’una trama aparent.

Font: lacasadellibro