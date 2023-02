Amnistia Internacional segueix instant que es retirin els càrrecs contra la presidenta d’Stop Violències

Vanessa Mendoza, presidenta d’Stop Violències

Amnistia Internacional inicia una nova campanya per a demanar que es retirin tots els càrrecs contra la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, que sap que serà jutjada per les declaracions a les Nacions Unides el 2019.

L’organització insta directament el fiscal general, Alfons Alberca, que tanqui el procés judicial obert contra Mendoza, al·legant que l’únic que ha fet és exercir la llibertat d’expressió per a defensar els drets de les dones, destacant la necessitat de despenalitzar l’avortament.

Així i tot, encara no hi ha data per al judici.