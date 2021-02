Amnistia Internacional demana retirar els càrrecs contra la presidenta d’Stop Violències

Amnistia Internacional demana retirar els càrrecs contra Vanessa Mendoza, la presidenta d’Stop Violències, que ha de declarar a la Batllia dimecres 17 de febrer per les manifestacions sobre l’avortament al Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones de les Nacions Unides (CEDAW).

En un comunicat publicat al web, l’entitat mostra el seu neguit pels càrrecs sobre l’activista. A Amnistia Internacional “li preocupa que Vanessa Mendoza Cortés sigui criminalitzada pel simple fet de realitzar la seva legítima tasca com a defensora dels drets humans“.

La presidenta d’Stop Violències està citada a declarar per respondre a les acusacions de calúmnies, difamació i atemptar contra el prestigi de les institucions. Segons afegeix Amnistia Internacional, “l’ús de lleis de difamació per part de les autoritat andorranes contra Vanessa Mendoza Cortés vulnera el seu dret a la llibertat d’expressió i podria ser una mesura en represàlia per les seves accions de defensa dels drets de les dones i les nenes i en defensa de la despenalització de l’avortament a Andorra“. Per aquest motiu insta la Fiscalia “a retirar immediatament els càrrecs contra ella” i demana a l’Estat prendre mesures per garantir que les persones defensores dels drets humans “puguin dur a terme la seva legítima tasca en favor dels drets humans sense represàlies ni intimidacions”.