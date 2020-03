Segons ha informat la companyia Amazon, les pimes que venen a les botigues de la plataforma van tenir un any rècord, amb gairebé 350 empreses espanyoles que van superar el milió de dòlars en vendes i 1.000 que van superar els 500.000 dòlars en vendes en 2019. Per primera vegada, més de 6.000 pimes espanyoles van superar els 100.000 dòlars en vendes a les botigues d’Amazon en el mateix any. Actualment, més de 8.000 pimes espanyoles venen a Amazon, i més del 75% exporten els seus productes a clients principalment a Europa i alguns d’ells a tot el món. El 2018, les petites i mitjanes empreses amb seu a Espanya van assolir un rècord d’exportacions de més de 400 milions d’euros, un 50% més que l’any anterior.

“Més de la meitat dels articles que es venen a les botigues d’Amazon són de petites i mitjanes empreses, per la qual cosa el nostre èxit està profundament lligat al seu èxit”, ha dit Ryan Frank, responsable d’Amazon Marketplace a Espanya. “En molts sentits, la nostra botiga és una gran col·lecció de petites empreses, i ens encanta col·laborar-hi per satisfer els clients. Amb les inversions que estem fent, estem donant a les petites empreses a Espanya eines i tecnologia poderoses per ajudar-los a arribar a centenars de milions de clients i construir marques d’èxit”.

Ofituria, l’empresa de subministraments de material per a l’oficina, és una de les empreses espanyoles que ven amb èxit els seus productes a través del servei d’Amazon Marketplace i que ha augmentat les vendes considerablement des que es van unir a Amazon el 2014. “Amazon ens ofereix una oportunitat única per donar més visibilitat als nostres productes i augmentar les vendes dins i fora d’Espanya”, ha dit Francisco Enrique Medel, CEO de Ofituria. “Des del 2018, hem crescut un 80% cada any i hem pogut consolidar la nostra presència internacional en països com França i Itàlia”.

Amazon també ha anunciat una nova sèrie d’eines i serveis que formen part d’una inversió de més de 15.000 milions de dòlars per contribuir a l’èxit de col·laboradors comercials l’any passat. Eines com Target Inventory Levels, Inventory Performance Index i Inventory Performance Dashboard ajuden els venedors a aprofitar el lliurament gratuït Prime en un dia i a arribar a més clients amb els seus productes. A més, Amazon ha llançat moltes eines gratuïtes dins el portal Seller Central el 2019 per ajudar les empreses a obtenir més informació, protegir les seves marques, augmentar les vendes i satisfer els clients.