Amazon abraça Bizum com a forma de pagament

Pràcticament tothom sap que Bizum és un servei de pagaments actiu en diferents països, fruit d’una aliança entre entitats bancàries, que permet realitzar pagaments des del telèfon intel·ligent a través d’una app (generalment, les apps de les entitats participants ja inclouen aquesta funcionalitat), amb solament conèixer el número de destí al qual realitzar el pagament, i que permet incloure el concepte d’aquest pagament per a la seva posterior identificació. A més de facilitar els pagaments entre particulars, Bizum lentament ha començat a ser acceptat per a pagar en comerços.

Després de vuit anys d’existència, Bizum ha aconseguit la popularitat entre la població, gràcies al fet que és una forma pràctica de pagar coses com un sopar amb els amics, o unes copes. En els negocis, tal vegada menys, encara que sí en les vendes entre particulars.

Ara, Amazon dona un impuls a Bizum en anunciar la seva adopció com mètode de pagament.

Podem utilitzar Bizum tant quan comprem des de la web, com a través de l’aplicació mòbil d’Amazon, i ja es troba disponible per a configurar-lo com a mètode de pagament i, fins i tot, com a mètode preferit per defecte. Per a això, és necessari que el client d’Amazon introdueixi el número de telèfon mòbil al qual té associat el seu compte de Bizum en l’apartat de mètodes de pagament del seu compte d’usuari en Amazon.

En fer una compra, apareixerà l’opció d’afegir un nou mètode de pagament, donant l’opció al fet que aquest mètode sigui Bizum. Cada usuari podrà afegir fins a tres comptes diferents de Bizum, amb el que es poden segmentar les compres de, per exemple, tota una família, a través només d’usuari d’Amazon, però cobrant els imports dels diferents articles al membre de la família que correspongui.

L’ús de Bizum a Amazon no es troba subjecte a comissions o quotes extra.

De moment, no hi ha possibilitat de pagar Prime Vídeo i altres serveis afegits d’Amazon mitjançant Bizum, solament els productes venuts per la mateixa Amazon i per terceres parts a través del comerç en línia.





Per Tecnonews