Amàlia Vinyes tanca la temporada al circuit de Barcelona

La pilot Amàlia Vinyes encapçalant un grup de cotxes

Aquest cap de setmana es disputa a Barcelona la darrera cita de l’any del TCR Spain. La pilot andorrana, Amalia Vinyes, disputarà al traçat català una cursa que, per estar a prop de casa, sempre és especial per a ella, però en què l’alt nivell competitiu del certamen no li posarà les coses fàcils.

A bord del seu Audi RS3 LMS i davant de rivals amb cotxes molt més competitius, Amalia intentarà seguir evolucionant un vehicle al qual s’ha anat adaptant al llarg de tota la temporada. Després d’una temporada d’aprenentatge, Barcelona ha de ser la cita per a tancar la temporada del TCR amb bones sensacions per a pensar en propers compromisos.

En paraules de Vinyes, “el de Barcelona és un circuit que m’agrada molt i on tinc molt bons records esportius, així que espero que pugui gaudir a bord del cotxe i seguir amb la posada a punt per a esgarrapar mil·lèsimes a cada volta. Crec que aquest any hem demostrat una molt bona adaptació a un cotxe nou per a mi i espero que aquesta cursa ho confirmi”.

Les curses del TCR Spain a Barcelona es disputaran totes dues a la jornada del dissabte, 2 de desembre, mentre que els entrenaments seran avui divendres, durant la tarda.