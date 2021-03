Amadeu Gallart presenta a Puigcerdà ‘La lluita per la República a la Seu, a l’Alt Pirineu i a Andorra’

L’historiador urgellenc Amadeu Gallart ha presentat, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, el llibre “La lluita per la República a la Seu, a l’Alt Pirineu i a Andorra“. L’acte, organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya, va comptar també amb la participació de l’escriptora Sol Gasch.

El llibre es divideix en tres parts i parla sobretot de la figura de l’Enric Canturri, alcalde de la Seu d’Urgell durant la II República. L’obra va ser editada per Edicions Salòria fa gairebé un any, però a causa de la pandèmia no s’havia pogut presentar encara a Puigcerdà, després de tres intents fallits.

Amadeu Gallart i Sort (la Seu d’Urgell, 1947) és economista, historiador i polític català, militant d’En Comú Podem. Va ser el primer alcalde de la Seu d’Urgell -al capdavant d’una candidatura unitària de Redreçament i Progrés (PSC-PSUC i independents)- després de la restauració de la democràcia (1979-1983).