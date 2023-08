Álvaro Martín fitxa per l’FC Andorra

Álvaro Martín vestint de blanc, el seu antic color (web FC Andorra)

Aquest dimarts, dia 1 d’agost s’ha fet oficial. El futbolista, Álvaro Martín, s’ha convertit en una nova incorporació -en van vuit- del Futbol Club Andorra. El jugador, que ocupa la demarcació de mitjapunta, arriba per a tres campanyes. En l’acord, s’ha sabut que el Reial Madrid -club de procedència- rebrà un 50% davant una possible venda per part del conjunt tricolor.

Álvaro Martín és un jove futbolista de tan sols 22 anys amb un futur força prometedor per davant. S’haurà d’adaptar a la lliga SmartBank ja que amb el Castilla ha militat a Primera Federació. La seva aportació a l’equip blanc, aquesta temporada passada, ha estat de 41 encontres jugats, anotant 4 gols.