Àlvar Calvo acaba segon a l’eslàlom FIS de Ruka i suma punts

L’equip nacional masculí desplaçat a Finlàndia ha disputat, aquest dilluns, a Ruka un primer eslàlom FIS, amb Àlvar Calvo, segon, i a més amb millora de punts inclosa. L’esquiador andorrà ha estat segon amb un temps final de 1.24.33, a 0.17 del guanyador, que ha estat el finlandès Altti Pyrro, i que s’ha imposat amb 1.24.16. Tercer al podi ha estat el també finlandès Eero Saravuo amb +1.30.
Per la seva part, Pirmin Estruga ha acabat 5è amb +1.60, mentre que Marc Fernández ha estat 7è amb +2.93. Maià Font ha estat 11è amb +4.70.
A la primera mànega, Calvo havia estat segon amb +0.34, mentre que Estruga se situava 6è amb +1.21, Fernández 8è amb +2.03 i Font 13è amb +3.03. A la segona, Calvo guanyava la mànega amb 0.17 sobre el segon, mentre que Estruga feia el quart crono, Fernández el 7è i Maià Font l’11è.
Punts per a Calvo i Font
A més, Calvo ha aconseguit millorar punts: tenia 41.01 i avui ha marcat 37.94. També ha rebaixat una mica de punts Maià Font, que avui ha marcat 77.24, millor que els seus actuals 79.91.
Aquest dimarts es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació.