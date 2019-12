Alumnes i professorat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i del Conservatori de Música dels Pirineus estan oferint aquesta setmana diferents petits concerts de Nadal en carrers i places de la ciutat.

Aquests petits concerts mobilitzen més de dos-cents músics que canten i toquen en diferents espais a l’aire lliure de la Seu d’Urgell. Els vianants poden escoltar nadales tradicionals, de diferents països, descobrir-ne de noves i d’altres populars, que tothom pot cantar, acompanyats per grups estables del centre però sobretot grups de cambra formats per l’ocasió amb l’objectiu de fer gaudir aquests dies previs a les festes Nadal.

Per avui dijous 19, els concerts tindran lloc al pati de la Biblioteca Sant Agustí on es començaran a escoltar les primeres melodies a les dos quarts de sis de la tarda. Per finalitzar la setmana, demà divendres 20 de desembre cantants i músics s’ubicaran al carrer dels Canonges, concretament a la placeta de Sant Roc, a partir de les sis de la tarda.