Alumnes d’infermeria de la UdL fan el curs sencer a l’Alt Pirineu

Estudiants del Grau en infermeria de la FIF de la UdL fent el curs a l’Alt Pirineu i Aran (Salut.cat)

Un grup d’estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la Universitat de Lleida (UdL) cursarà enguany per primer cop un curs acadèmic sencer a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Són 7 alumnes que provenen del Campus de Ciències de la Salut de Lleida i del Campus d’Igualada i que aquests dies inicien les classes del seu quart any.

Aquest matí de dijous han estat rebuts pels responsables de les diferents institucions sanitàries de la regió en un acte que ha tingut lloc a l’Hospital Comarcal del Pallars i que ha comptat amb la presència del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; la vicedegana en funcions de cap d’estudis de Lleida, Ana Lavedán; i l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.

Per a Miquel Abrantes, “la posada en marxa d’aquesta experiència és una gran oportunitat per al territori, ja que sense cap dubte ajudarà a atraure i fidelitzar professionals sanitaris a unes comarques tan allunyades i amb tanta dispersió i poca població com les nostres. Aquesta iniciativa és una clara mostra que cal donar respostes diferenciades a un territori amb característiques tan peculiars, que representa el 18% de la superfície de Catalunya i el 0,9% de la seva població, amb les 4 valls que condicionen els desplaçaments, a més de les dificultats en les comunicacions i les inclemències climatològiques a l’hivern.” Abrantes conclou que “la intenció de Salut és que aviat puguem comptar amb una Unitat Docent d’Infermeria dels Pirineus”.

L’alumnat cursarà tot el quart curs del Grau en Infermeria (60 ECTS), tant la teoria com les pràctiques clíniques, al territori. S’impartirà un primer semestre a Tremp, on cursaran una assignatura optativa i les pràctiques clíniques. El segon semestre el dedicaran a una segona optativa i a les pràctiques clíniques en els diferents centres assistencials de la regió sanitària. A més, durant tot el curs hauran de desenvolupar el Treball de Final de Grau (TFG).

Pel que fa a les pràctiques clíniques, els alumnes passaran per diferents serveis assistencials com els CAP, unitats quirúrgiques, unitats d’urgències i emergències, unitats de salut mental, serveis especials i centres residencials de gent gran. Ho faran a l’Hospital Comarcal del Pallars, Hospital de Cerdanya, Servei d’Atenció Primària Lleida Nord de l’ICS, la Fundació Hospital de Puigcerdà, el Sistema d’Emergències Mèdiques i Gestió de Serveis Sanitaris.

Des del deganat de la FIF destaquen l’esforç que per al centre ha suposat posar en marxa aquesta iniciativa, en haver de destinar recursos humans i materials addicionals per a garantir la qualitat docent, i valoren positivament l’oportunitat d’aprenentatge que suposa per a l’alumnat, així com la implicació del centre amb el territori. “Esperem que aquesta sigui una llavor que pugui assentar les bases per a altres projectes més ambiciosos”, conclouen.

A més, en col·laboració amb les diferents institucions i ajuntaments es facilitarà a l’estudiantat l’allotjament, així com d’altres incentius per tal que puguin participar i implicar-se en activitats locals.

El Departament de Salut va presentar al mes de març el Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya, que inclou accions com la present a fi de millorar la disponibilitat de professionals al sistema sanitari. En aquest sentit, el gerent de la regió sanitària remarca que “es tracta d’una mostra d’implicació i complicitat entre tots els agents del sistema per a avançar en la captació i retenció de talent que ens permetin abordar les necessitats de salut de la població”.