Alumnes d’INEFC Pirineus participen, a la Seu, en una jornada sobre esport adaptat

Aquest matí de dimecres ha tingut lloc a la Seu d’Urgell una jornada dedicada a l’esport adaptat on hi ha participat una quarantena d’alumnes de 3r curs d’INEFC Pirineus. La jornada ha estat presentada per la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, que ha remarcat que la jornada és fruit d’una col·laboració “més que important i necessària entre el Servei d’Esports i del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat per a posar al centre les persones i fer de l’esport un espai d’oportunitat, de salut i de vida per a tothom”.
La jornada ha continuat amb la presentació de la Fundació Play&Train, amb la intervenció de la directora esportiva d’aquesta entitat, Ester Noguera, i amb la xerrada motivacional de Gabriel Gorce, esquiador cerdà, medallista paralímpic i subcampió del món de para esquí.
La jornada ha culminat amb una sessió pràctica a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu en què els alumnes d’INEFC han pogut experimentar de primera mà la discapacitat, a través d’activitats esportives adaptades que els ha permès conèixer millor les condicions en què s’han de practicar.