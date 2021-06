Alumnes de Segona Ensenyança presenten els seus projectes en la Primera Jornada d’Emprenedoria

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presidit aquesta tarda la primera Jornada d’Emprenedoria. Es tracta de la darrera fase d’una iniciativa que sorgeix de la col·laboració entre el ministeri i la Fundació ESADE i que va gestar-se el curs 2018-19. El projecte global, adreçat als centres educatius de segona ensenyança d’Escola Andorrana, té l’objectiu de desenvolupar competències emprenedores entre els seus alumnes.

Així, durant el curs es donen als participants eines per afrontar els reptes de futur i convertir les seves idees en accions que es recullen en un projecte integrador. Entre totes les propostes s’han escollit les 9 més representatives –3 de cada centre– per presentar-les públicament en aquesta Jornada. Totes presenten un caràcter emprenedor i s’engloben en diverses temàtiques.

Posteriorment a les seves exposicions, els joves han pogut establir un contacte directe amb representants del sector empresarial i social del país, mitjançant petites trobades informals al final de l’acte i amb l’objectiu de teixir possibles col·laboracions entre alumnes i empresaris.

La Jornada d’Emprenedoria, que també ha comptat amb la presència dels ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, vol tenir continuïtat els cursos vinents.

Projectes presentats:

– Creació d’una app per a la comunitat d’skaters d’Andorra

– Mobilitat del futur

– Creació pròpia de joies sostenibles

– Berenar solidari per a una escola d’Uganda

– Preparats naturals que ajudin a infants i joves amb TDAH

– Cadena solidària

– All of them

– Organització d’esdeveniment de graduació dels alumnes de quart

– Creació d’una app per a la reinserció de presos