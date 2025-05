Alumnes de l’Escola Andorrana coneixen l’estudi sobre els impactes del canvi climàtic en l’ecosistema andorrà

Foto de família dels alumnes que van prendre part en l’activitat (FEDA)

L’alumnat de l’Escola Andorrana d’Ordino ha pogut conèixer, aquest dijous, in situ, la investigació que està duent la Fundació Terra a Andorra, per a observar els efectes del canvi climàtic i els usos del sòl a l’ecosistema pirinenc andorrà. El projecte ‘L’alt Pirineu andorrà, com canviarà?’, està liderat per la Fundació Terra i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i compta amb el suport de FEDA, en el marc del seu compromís amb les accions climàtiques i de sensibilització i divulgació. A més, ha comptat amb la col·laboració de voluntaris científics d’Earthwatch procedents d’arreu del món. La investigació busca estudiar els efectes que el canvi climàtic provoca o pot provocar en les zones d’alta muntanya.

A banda del vessant més científic, el projecte tindrà un impacte educatiu directe al territori. Gràcies al conveni entre FEDA i el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, es crearà una iniciativa conjunta amb la Fundació TERRA per a apropar el projecte a l’alumnat de l’Escola Andorrana d’Ordino, involucrant els infants en la descoberta del seu entorn natural i en la importància de la ciència per a fer front al canvi climàtic.

El director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer, ha explicat que “és una prova pilot amb intenció des del ministeri d’Educació de consolidar-la per als cursos següents. L’activitat la fem en virtut del conveni d’educació viària i ambiental que tenim amb FEDA”.

Maluquer ha destacat que “aquesta iniciativa pretén conscienciar als alumnes de l’impacte del canvi climàtic per mitjà d’una activitat pràctica que els permet explorar i conèixer a través de la metodologia científica”. I, ha afegit que “és una proposta educativa que aporta un valor afegit als alumnes, perquè els involucra en una sortida de treball de camp, que els permet conèixer l’entorn natural i veuen el treball directe de científics de la fundació Terra i el CREAF que estudien el canvi climàtic; i també perquè els joves reflexionen sobre la repercussió de les accions quotidianes al medi ambient”.

Actualment, s’està en procés d’investigació i recollida de dades sobre el terreny, fet que ha permès a l’alumnat visitar una de les zones de treball, que es troba ubicada a la vall de Sorteny. Amb aquesta col·laboració, FEDA reafirma el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible, un dels seus eixos estratègics. Aquest suport forma part de l’objectiu de promoure accions concretes i mesurables que contribueixin a la recerca ambiental i la sensibilització ciutadana.

Per la seva part, l’investigador del CREAF i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bernat Claramunt, ha explicat que “aquest és un projecte que investiga quin és l’efecte del canvi climàtic global sobre els ecosistemes de muntanya”. Claramunt ha afegit que “intentem predir què passa perquè els efectes, qui més els patirà, són les noves generacions”.

El projecte contribueix directament als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, especialment els ODS 4 (Educació de qualitat), 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), 13 (Acció climàtica), 15 (Vida terrestre) i 17 (Aliança pels objectius).

Cal recordar que des de 2016, investigadors i voluntaris recullen dades científiques a la vall d’Ordino sobre la microfauna del sòl, l’evolució i les alteracions del bosc, i la resposta de la fauna i la flora —mamífers, ocells, passeriformes i vegetació— al canvi global. L’objectiu principal és obtenir dades a llarg termini que permetin entendre com afecten el canvi climàtic i els canvis d’ús del sòl a l’ecosistema pirinenc andorrà, un entorn especialment vulnerable del qual encara es disposa de poca informació.