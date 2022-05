Alumnes de batxillerat celebren el Dia Internacional contra la LGTBfòbia amb una jornada de debat

Taules rodones, una xerrada sobre la diversitat de gènere, tallers, música, l’obra de teatre ‘Sex Education’ i un escape room. Són les aquestes activitats han tingut lloc aquest dimarts al matí a l’Escola Andorrana de Batxillerat durant la Jornada Contra la Discriminació per gènere. Una iniciativa impulsada per dotze alumnes que han creat i dirigit les activitats dins el seu Projecte de Participació, Actuació i Servei (PAS), amb el suport de tot el centre. Aquesta proposta forma part de les accions que ha dut a terme l’Escola Andorrana de Batxillerat en el marc del Pla d’Igualtat de Gènere.

L’objectiu de la jornada ha estat reflexionar, sensibilitzar i debatre sobre la diversitat de gènere coincidint amb el Dia internacional contra la LGTBIfòbia i donar visibilitat a un tema present en el dia a dia dels adolescents. L’equip directiu del centre ha fet una valoració molt positiva de la jornada i ha subratllat l’esperit crític de l’alumnat: “ens omple de satisfacció recolzar iniciatives com aquestes, promogudes i organitzades per l’alumnat, que ens qüestionen com a societat i ens ajuden a avançar”.

La jornada ha comptat amb la participació dels 210 alumnes de primer curs i les valoracions de l’alumnat han estat molt positives. Molts han coincidit en subratllar que “és una jornada molt necessària” perquè “és important donar visibilitat a aquest moviment i a temes que són molt actuals, perquè tothom pugui conèixer noves realitats”. Els alumnes han valorat molt bé totes les activitats, molts han destacat que els ha agradat molt la xerrada de la persona no binària sobre diversitat de gènere: “ens ha donat la seva experiència i ens ha aclarit molts conceptes i com parlar de forma neutra”. També han celebrat la funció de teatre del grup del Punt Jove de la Massana, “amb molta música i una manera de dir les coses molt clara”, segons una de les alumnes.

Les conclusions han estat que “hi ha idees antigues que creiem que s’han de canviar, tant per part dels alumnes com dels professors” i que “s’ha pogut parlar de tot i hem après moltes coses; tornaria a repetir”.