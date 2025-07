Alumnat nouvingut als centres educatius de la Seu aprenen català durant l’estiu

Alguns dels alumnes participant en un joc de taula (Aj. la Seu)

Un total de 46 alumnes nouvinguts i nouvingudes (21 de primària i 25 de secundària) de diferents centres educatius de la Seu d’Urgell participen durant aquest estiu en tallers de català amb l’objectiu de facilitar-los l’aprenentatge de la llengua catalana. La regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica al respecte d’aquests tallers que “l’objectiu dels projectes a favor de l’ús de la llengua catalana és, entre d’altres, convidar a conèixer i estimar la llengua. No com a obligació sinó com a vehicle de riquesa, pertinença i llibertat. Volem que la llengua no perdi l’essència per la qual fou creada, comprendre’ns i unir-nos”.

Aquests alumnes, que van de 3r curs de primària fins a 4t curs d’ESO, han estat derivats per les escoles i els instituts a aquests tallers de català que organitza el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de l’Ajuntament de la Seu, iniciats el passat 30 de juny i que s’allargaran fins el 25 d’agost.

Els alumnes, distribuïts en quatre grups, assisteixen a vuit sessions lúdiques d’una hora i mitja de durada: 4 sessions de jocs de lleure i 4 de jocs de taula. Són sessions dinàmiques on el que s’hi potencia és la comprensió i l’expressió de la llengua catalana a través de la conversa.

Val a dir que aquests tallers de català per a alumnat nouvingut és l’objectiu número 5 del PEE: reforçar l’ús de la llengua catalana i la participació en activitats de cultura catalana com a eines de cohesió social i reforç del sentiment de pertinença, i fomentar el respecte per la diversitat cultural.