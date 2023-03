Alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu participa en trobades i tallers musicals

L’alumnat de cor de mitjans desplaçat fins a l’Auditori de Barcelona (Aj. La Seu)

Aquest passat dissabte va tenir lloc la trobada de corda amb l’alumnat de violí i viola de les Escoles Municipals de Música de la Seu d’Urgell, Berga i Puigcerdà. La jornada va consistir en un matí de treball per a finalitzar amb una mostra oberta al públic a la sala Sant Domènec de les obres assajades conjuntament.

Diumenge també es van portar a terme dues activitats: el Petits Concerts de Primavera de Cant i “Vine a Cantar” amb els Beatles. En aquest concert amb l’alumnat de l’àrea de cant, a la sala d’audicions de l’Escola Municipal de Música de la Seu, es van interpretar obres de diferents estils, amb l’acompanyament al piano de Joan Carles Querencia. El concert es va finalitzar amb una peça comuna.

D’altra banda, l’alumnat de cor de mitjans es va desplaçar fins a l’Auditori de Barcelona per a participar en un taller dirigit per la Montse Meneses i acompanyats per la música en directe del grup Sargent Pepper. Es van treballar diferents peces del grup The Beatles i es va cloure amb un concert final obert al públic.