DIUMENGE 2

mín: 3ºC | màx: 14ºC



La part posterior del front ens fa preveure una notable davallada de temperatures. Tot plegat esperem un matí amb alternança de núvols i clarianes. Mentre que a partir de migdia els núvols es densificaran a la meitat nord, on hi deixaran precipitacions, a la meitat sud encara hi haurà alguna clariana.

Vent de sud-oest, fluix a fons de vall i moderat en altitud.

Les temperatures màximes arribaran a 14ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0ºC se situarà a 2.100 metres.