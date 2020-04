Alteracions en la programació cultural de la Seu d’Urgell a causa del coronavirus

Davant de l’estat d’alarma, que es preveu que s’allargui més enllà del 26 d’abril, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell comunica els canvis que aquest fet han provocat en la programació cultural a la nostra ciutat.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, explica al respecte que “des de l’inici de la crisi sanitària, des de l’Àrea de Cultura treballem en l’ajornament de les activitats programada, sent la nostra política la de l’ajornament d’activitats i actes i no la cancel·lació”. Guàrdia afegeix que “som conscients que l’escenari és d’incertesa, i no sabem en quines condicions es podran desenvolupar aquestes activitats. Per això, seguirem les indicacions que ens arribin de les autoritats sanitàries”.

Així, l’agenda cultural a curt i mig termini quedaria de la següent manera:

GENER

dissabte, 25 18H Teatre Familiar: Baobab, un arbre, un bolet i un esquirol La Pera Llimonera Teatre Guiu REALITZAT

FEBRER

divendres 7 21 h Concert: a boy and a girl Magalí Sare i Sebastià Gris Sala Sant domènec REALITZAT

dijous 13 21 h Teatre : Tenors cia illuminati Teatre Guiu REALITZAT

dissabte 29 18 h Familiar: la Gallina dels ous d’or Zum Zum Teatre Teatre Guiu REALITZAT

MARÇ

13/03 a 25/04 Exposició: De la fusta a la forma. Dos tornbers cara a cara Roger Pasqual i Max Martín Sala La Cuina ajornada de mig setembre a final d’octubre

divendres 13 21 h Concert: Rise Sey Sisters Sala de la Immaculada AJORNAT Any 2021 PENDENT

dijous 19 21 h Teatre: Stand Up and Fall down Peter Shub Teatre Guiu CANCEL·LAT MAIG.2021 PENDENT

djous 26 20 h Tresor del mites grecs, recital i comentari de poemes Josep Olives Sala de la Immaculada AJORNAT SENSE DATA PENDENT

ABRIL

dijous 2 21h Teatre: La Zanja Titzina Teatre Teatre Guiu AJORNAT 4 o 11 DE JUNY segons evolució

dissabte 4 18 h Teatre familiar: Oops!! Teatre Mòbil Teatre Guiu AJORNAT 7 DE NOVEMBRE CONFIRMAT

dissabte 11 10:30 i 17:30 Caramelles infantils i adults EMM, Escoles carrers del centre BALCONS I FINESTRES

diumenge 12 10 h Caramelles Gdat. Sant Sebastià Gdat. S Sebastià carrer de l’Eixample CANCEL·LAT

div 17, dis 18 diu 19 teatre: Besos Quin Xou Sala d’actes la Salle AJORNAT TARDOR PENDENT

divendres 24 21 h Jazz: el fantàstic món de Chet Baker Anthus, quintet Sala Sant Domènec AJORNAT 2 D’OCTUBRE CONFIRMAT

dissabte 25 19 h Concert de música clàssica Orq Cambra Cadí i Orq Bajo Aragón Sala Sant Domènec AJORNAT SENSE DATA PENDENT

MAIG

dj 7 a ds 30 Exposició: Art i Escola (mural col·lectiu) Centres escolars i entitats Sala La Cuina CANCEL·LADA

diumenge 10 12 h Concert 50è aniversari, Santa Magdalena Orq Cambra Cadí i Cor Caterva Església Sta Magdalena AJORNAT TARDOR PENDENT

dissabte 16 17:30 h Cantata per una tortuga Escola Mun Música Teatre Cinema Guiu Segons Evolució PENDENT

JUNY

dm 2 a dm 23 Exposició: Treballs d’escola Alumnes EMA Sala La Cuina Segons Evolució PENDENT

dissabte 13 20 h Concert a la Fresca Orq Cambra Cadí Carrer Santa Maria Segons Evolució PENDENT

dim 16 div19 tarda micro concerts Escola Mun Música Carrers i places Segons Evolució PENDENT

dimecres 17 20 h Concert de música clàssica Orq Cambra Cadí i EMM Sala Sant Domènec Segons Evolució PENDENT

divendres 19 Nit Festa de Fi de curs Escola M. Música Pista Polivalent Esportiva Segons Evolució PENDENT

dissabte 20 18 h Art a Pinyó Col·lectiu d’artistes Diversos espais Segons Evolució PENDENT

dissabte 27 18 h Concert de Banda Girona Banda Band Pati de la Biblioteca CANCEL·LAT

Altres actes culturals

D’altra banda, com ja es va anunciar fa uns dies el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha suspès la seva edició d’enguany, mentre que la Trobada d’Acordionistes al Pirineu (que se celebra a finals del mes de juliol) i la representació del Retaule de Sant Ermengol (que té lloc a principis del mes d’agost) es troben pendents de la situació en que es trobi en aquelles dates l’actual crisi sanitària.