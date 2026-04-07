Alt Urgell: S’acaba el període de la consulta ciutadana sobre el Pla Territorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (PLATER)

Aquest dijous, dia 9 d’abril, finalitza el termini per a fer aportacions al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d’evacuació i els seus elements d’emmagatzematge (PLATER). La consulta es va iniciar el passat 26 de març, tal com ja va anunciar el Govern català, i té com a finalitat recollir l’opinió i les aportacions de ciutadans i entitats, amb l’objectiu de millorar el projecte i poder endreçar el desplegament de les energies renovables a Catalunya.
En línies generals, la finalitat principal del PLATER és determinar la producció d’energia eòlica i fotovoltaica de cada municipi en funció de la seva capacitat d’acollida d’energies renovables, incorporant-hi criteris de solidaritat territorial per a assolir els objectius energètics globals.
Aquesta fase de consulta és oberta a tothom, però s’adreça especialment a les administracions (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials), associacions professionals i entitats de la societat civil. Tota la documentació relacionada i el visor cartogràfic provisional de la zonificació d’instal·lacions fotovoltaiques i eòliques, es pot consultar aquí.