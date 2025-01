Alt Urgell: Peusa celebra el seu centenari amb una nova imatge i l’ampliació dels seus serveis

Marcel Dorna ha presentat la nova imatge de Peusa (Foto: Peusa)

Peusa, empresa històrica de la Seu i l’Alt Urgell, celebra enguany els seus 100 anys amb una nova imatge i l’ampliació dels serveis que ofereix als seus clients. Coincidint amb el centenari, la cooperativa urgellenca ha anunciat que incorporarà al seu grup l’empresa InstalVilana, especialitzada en instal·lacions elèctriques, climatització i manteniment. Amb la nova integració, l’actual plantilla de 32 treballadors passarà a ser de 70.

El director general de Peusa, Marcel Dorna, ha manifestat que “complir 100 anys és una gran satisfacció, però també una responsabilitat”, i ha afegit que la voluntat és continuar sent una empresa que impulsa el canvi “cap a un futur més sostenible“, oferint solucions energètiques que tinguin “un impacte positiu en la societat i l’entorn”.

La transformació de Peusa també s’acompanya de l’estrena d’una nova identitat corporativa. Sota el lema “Ens mou el teu benestar”, el nou concepte busca reflectir l’evolució de l’empresa i el seu enfocament vers les propostes renovables i de proximitat. En aquest sentit, la companyia llançarà properament una campanya centrada en tarifes que s’adaptaran a diferents perfils de consum i prioritats energètiques, “per tal d’oferir solucions més personalitzades”.





Distribució i comercialització d’energia

Peusa ha treballat des de 1925 en la generació d’energia neta, aprofitant la força dels rius per a produir electricitat 100% renovable. La cooperativa, amb una cartera de 10.260 clients, disposa actualment de 12.500 punts de subministrament i té tres centrals hidroelèctriques al riu Valira que produeixen el 60 per cent de l’energia que produeix el grup.

En la seva cartera de serveis ofereix assessorament energètic per a optimitzar el consum i reduir l’impacte ambiental, a través d’opcions com les plaques fotovoltaiques i ara l’aerotèrmia, entre d’altres. Així mateix, la companyia recorda que té un marcat lligam amb la societat i col·labora activament amb entitats i projectes de la zona per a contribuir al benestar de la comunitat. “El compromís social alineat amb la sostenibilitat, consolida la companyia urgellenca com un actor clau en la transició energètica del territori”, afirma Dorna.