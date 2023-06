Alt Urgell, Pallars Sobirà i Cerdanya, les comarques catalanes que més fusta aporten

La subhasta anual de fusta que organitza el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat (Govern.cat)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha licitat 32.332 tones de 44 lots de fusta dels boscos públics del territori, cosa que representa un increment del 40% respecte de la quantitat de fusta subhastada l’any passat. D’aquest total, s’han adjudicat 31 lots (23.486 tones) a 20 empreses per un import de 336.558 euros.

Aquesta subhasta és una de les mesures que el Departament té en marxa per a dinamitzar la gestió forestal, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la Generalitat. Els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, cosa que en el seu conjunt representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya.

Aquest any, la subhasta s’ha fet abans de l’estiu per a facilitar a les empreses del sector l’execució dels aprofitaments durant la segona meitat de l’any.

Els lots subhastats provenen principalment de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Segrià i la Noguera. La novetat d’enguany és que, després d’un temps absent, s’incorpora la comarca del Pallars Jussà, amb 2 lots de fusta. Així mateix, tal com demanava el sector, enguany, la majoria dels aprofitaments que se subhasten porten dos preus: es distingeix el preu de la fusta per a serra del preu per a trituració, d’acord amb les estimacions dels volums d’aprofitament. Una mesura que l’any passat es va aplicar als lots de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

La gestió forestal i l’aprofitament de la fusta d’aquests boscos públics permet millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d’incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres, plagues forestals i altres fenòmens extrems causats pel canvi climàtic.

Gran part de la fusta que s’ha subhastat prové de boscos ordenats, que en el cas dels espais naturals de protecció especial s’han sotmès a l’informe dels òrgans de gestió corresponents a fi d’incorporar les condicions que permetin fer compatible l’aprofitament d’aquests boscos amb la conservació de la biodiversitat.

La subhasta de fusta pública forma part d’una aposta més global centrada en l’àmbit de la gestió forestal. L’objectiu del Departament és impulsar la bioeconomia i el desenvolupament de les zones rurals a través d’una estratègia que se centra en la gestió forestal sostenible, el foment de l’ús de la fusta en la construcció, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola o l’impuls del sector surer de Catalunya, entre d’altres. Un model de gestió que permet la generació estable de llocs de treball directes i indirectes de caire local a les zones rurals.