Alt Urgell – Pallars Jussà: Falten tres famílies acollidores per a les colònies d’estiu dels infants sahrauís

Infants sahrauís d’estada a Catalunya (Sàhara Ponent)

Les entitats de la demarcació de Lleida que treballen en projectes de suport i ajuda al poble sahrauí busquen famílies que acullin aquest estiu infants sahrauís, ja que el projecte “Vacances en Pau” s’inicia el mes de juliol i resten encara 3 petits no assignats. En total, és previst que la demarcació de Lleida rebi aquest estiu 45 nenes i nens. La crida a l’acolliment d’aquests 3 infants l’han fet concretament les associacions Lleida pels refugiats (el Pla d’Urgell i les Garrigues), Associació Melpha (el Solsonès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Segarra i l’Urgell), Pirineu amb el Sàhara (l’Alt Urgell i el Berguedà) i Sàhara Ponent (el Segrià).

“Vacances en Pau”, iniciativa consistent en facilitar l’estada estiuenca d’infants sahrauís a diversos municipis de Catalunya, és un projecte emblemàtic en l’àmbit de la solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i una crida a la pau i contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra que pateix el poble saharuí. El projecte facilita als petits una estada de dos mesos, on reben atenció mèdica i porten a terme diverses activitats socials amb les famílies acollidores respectives.





Una situació desesperada

Des de la signatura dels Acords Tripartits de Madrid i l’immediat repartiment del Sàhara Occidental entre Marroc i Mauritània, al voltant de 200.000 sahrauís viuen organitzats en campaments bastits en un paratge desolat, la “hamada”, un desert inhòspit situat a la regió algeriana de Tindouf.

Les condicions de vida són extremes amb factors climàtics molt adversos, temperatures superiors als 50º a l’estiu i baixíssimes durant les nits d’hivern. A tot això s’ha de sumar la manca creixent d’alimentació, de medicaments, de vestits i, en general, de qualsevol producte bàsic. Un dels col·lectius més afectats per aquestes difícils condicions de vida són els infants, que en molts casos no tenen cobertes les necessitats alimentàries més bàsiques per al seu creixement i desenvolupament personal. Aquestes mancances comporten un augment de les malalties cròniques en tota la població, però especialment preocupant és el creixent augment de l’anèmia infantil.

La creixent manca d’aliments deguda al retall de l’ajuda alimentària per part dels organismes internacionals (PAM, ACNUR) agreuja any rere any la situació precària de la població dels campaments, essent els infants el principal grup de risc. A aquesta situació s’hi afegeix actualment la davallada en les aportacions per part de la cooperació local, nacional i estatal. Sense oblidar la crisi econòmica que afecta a moltes de les famílies catalanes que de manera individual ajudaven famílies sahrauís.

El projecte d’acolliment temporal “Vacances en Pau” continua sent avui imprescindible, entre altres coses per a donar a conèixer la situació en la que fa més de 47 anys viu el poble sahrauí i per a recordar la responsabilitat de l’Estat espanyol en el drama que viu el poble sahrauí des que va ser abandonat. A més, la iniciativa permet que durant dos mesos els infants sahrauís puguin gaudir d’un estiu diferent al que passarien en els camps de refugiats, convivint amb una família catalana que els ofereix una estada agradable. Una experiència en la que poden conèixer nous costums i noves llengües i en la que poden gaudir d’una alimentació equilibrada i d’assistència mèdica.

Aquest projecte compleix una de les premisses bàsiques de la col·laboració Nord-Sud, que és permetre que els infants s’interrelacionin amb una altra cultura, una altra religió i un altre estil de vida en general, fet que els hi permet superar barreres culturals, racials i religioses.

Vacances en Pau va néixer l’any 1979 i des d’aleshores diferents generacions d’infants sahrauís han gaudit del projecte. Entre el 1979 i el 1994 venien grups petits que s’allotjaven en albergs, centres i escoles. Des de l’any 1994 es va introduir la modalitat d’acollida per part de famílies, fet que va propiciar un creixement espectacular, arribant a principis del segle XXI a la xifra de 10.000 infants a l’Estat espanyol, 1.000 dels quals a Catalunya.

En l’àmbit català estan implicats en el programa Vacances en Pau un gran nombre de famílies, una cinquantena d’entitats i més 150 municipis i institucions del territori.