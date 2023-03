Alt Urgell: Obert el període per a optar a les subvencions d’habitatge per a joves

Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

La convocatòria anual per a presentar les sol·licituds per a optar a les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves s’ha obert aquest mateix dijous 23 de març i finalitzarà el dimecres 5 d’abril a les 15 hores. La petició es pot tramitar via telemàtica o presencialment al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o al consistori (973 35 00 10).

Poden sol·licitar l’ajuda les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 35 anys i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

A la demarcació de Lleida, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió és de 600 euros, i en els supòsits d’habitació és de 300 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.





Xerrada informativa

Amb motiu de la convocatòria, aquest divendres, 24 de març, a les quatre de la tarda, es farà en directe per l’Instagram de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell una xerrada informativa, en què s’explicarà tot el que cal saber sobre la subvenció al pagament del lloguer del 2023. La iniciativa va a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’OJAU i MC Jiménez (Assessora d’habitatge).