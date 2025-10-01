Alt Urgell: Lluís Obiols enceta el cicle “Desenterrant el passat” amb una conferència a Ogern

El proper diumenge, 5 d’octubre, l’historiador urgellenc, Lluís Obiols Perearnau, pronunciarà la conferència De la Seu o de Solsona? La creació d’un nou bisbat a finals del segle XVI, amb la qual s’inaugura la catorzena edició del cicle Desenterrant el passat que, com cada mes d’octubre, apropa la història i l’arqueologia als nuclis de la comarca de l’Alt Urgell. L’acte es durà a terme a les 12 del migdia, al local social de l’Ajuntament de Bassella, ubicat al nucli d’Ogern, on hi ha la parròquia de Sant Serni, l’única de la comarca de l’Alt Urgell que pertany actualment al Bisbat de Solsona.
Més enllà de la proximitat, que hi té un paper específic, aquesta particularitat té a veure amb una sèrie de circumstàncies històriques que es remunten a l’any 1593 quan, a iniciativa del rei Felip II, es va crear una seu episcopal a Solsona que va implicar desmembrar l’antic Bisbat d’Urgell, que perdia amb l’operació més de cent parròquies dels àmbits del Solsonès i del Berguedà. Tot això ho ampliarà Obiols en la seva intervenció, que podrà ser seguida per streaming a través de l’enllaç https://youtube.com/live/HXJGyP37EFw?feature=share.
Desenterrant el passat és un cicle d’activitats que combina xerrades, visites guiades i presentacions íntimament vinculades amb el coneixement de la història i el patrimoni cultural de l’Alt Urgell. Està organitzat pel Consell Comarcal, l’Arxiu Comarcal, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell i els ajuntaments implicats. Aquest any també es compta amb la coŀlaboració de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell. En l’edició d’enguany, el cicle comptarà amb tres conferències, una sortida guiada, la presentació d’un documental i una exposició.