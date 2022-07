Alt Urgell: lliurades 3.792 signatures per a demanar una residència pública per a la gent gran

Aquesta tarda de dimarts ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell el lliurament de les 3.792 signatures que ha recollit recentment la Plataforma Pro Residència per a la Seu i comarca per demanar la construcció d’equipaments residencials d’iniciativa pública necessaris per a la nostra gent gran.

Berta Oromí, com a portaveu de la Plataforma, ha lliurat les signatures a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, qui era acompanyat del vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i amb l’assistència dels portaveus dels grups municipals Compromís per la Seu i la CUP, Joan Barrera i Xènia Antona.

També hi ha assistit en aquest acte la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, que s’ha ofert per a treballar conjuntament amb la Plataforma per a poder fer realitat aquesta residència pública per a les persones grans.

L’objectiu de la recollida i posterior lliurament d’aquestes signatures és, tal i com manifesten des d’aquesta Plataforma “que la Corporació municipal consideri la urgència i la necessitat d’aquesta qüestió i prioritzi al màxim les tramitacions per a la seva consecució”.

A més, des d’aquesta Plataforma -constituïda per representants d’associacions de la Seu d’Urgell i d’una Comissió Ciutadana- es demana al Consistori urgellenc que “utilitzi la gran quantitat de les signatures presentades com a argumentació a presentar al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya”.

Per la seva part, l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha agraït la feina realitzada als membres de la Plataforma Pro Residència Pública “per a poder aconseguir aquest equipament que tanta falta ens fa, i que tant l’equip de govern com els grups municipals a l’oposició compartim aquesta prioritat per a poder pal·liar aquesta necessitat de places públiques per a la nostra gent gran”.

Viaplana ha afegit que “aquestes 3.792 signatures que aquest dimarts ens han fet arribar ens ajudaran per a evidenciar aquesta necessitat davant de la Generalitat de Catalunya, i que ja hem traslladat en més d’una ocasió”. Val a dir que els portaveus de tots els grups municipals de l’Ajuntament s’han sumat a la paraules de l’alcalde Viaplana.

A més, l’alcalde de la Seu ha volgut remarcar que abans del pròxim divendres, dia que finalitza el termini, s’entregarà el projecte per a obtenir l’ajut per a fer les obres de la residència de l’actual hospital, fet que comportarà un augment considerable de places. Viaplana també ha avançat que “de cara a la propera convocatòria dels Fons Next Generation, presentarem projecte per a poder construir l’equipament residencial per a la gent gran a l’Horta del Valira”.

Val a dir també que des de la Plataforma Pro Residència pública per a la Seu i comarca s’ha volgut agrair als establiments que han col·laborat en la recollida de signatures, així com a les 3.792 persones que han donat suport a la petició amb la seva signatura.

D’altra banda, des de la Plataforma s’ha volgut fer un petit reconeixement públic a Joan Tuset, expresident de l’Associació de Diabètics de l’Alt Urgell, per la seva tasca en pro de la construcció d’una residència pública de la gent gran al territori.

Els representants de la Plataforma són: Rosa Castellví, presidenta de l’Associació d’amics i familiars dels malalts mentals; Teresa Ferrer, expresidenta de l’Esplai de la Gent Gran; Amadeu Gallart, president del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran; Zósimo González, expresident de l’Associació de Catalunya contra al Càncer de l’Alt Urgell; Conxita Moyano, exrepresentant de l’Associació Fibrolleida de l’Alt Urgell; Rosa Roca i Berta Oromí, representants de la Comissió Ciutadana pro residència.