Alt Urgell: L’expedició de certificats idCAT assoleix un nou màxim el 2025 amb 717 emissions

L’emissió de certificats digitals idCAT, eina que permet identificar-se i signar digitalment de forma segura, ha experimentat a l’Alt Urgell un creixement sostingut i molt significatiu en els darrers sis anys, consolidant-se així com una eina clau per a la identificació digital de la ciutadania i la seva comunicació amb l’administració.
Segons les dades d’emissió acumulades des de 2007 fins al 2025, el nombre de certificats idCAT ha passat de 40 el primer any a 717 l’any 2025, la xifra més alta registrada fins ara. Aquest increment reflecteix l’augment progressiu de l’ús dels serveis digitals i la confiança de la ciutadania en els mecanismes d’identificació electrònica per a relacionar-se amb les administracions públiques.
El creixement es va accelerar de manera clara a partir de l’any 2020, coincidint amb la pandèmia de la Covid i l’impacte que aquesta va tenir en l’augment de tramitacions electròniques a causa del confinament. Aquell any el Consell Comarcal va emetre 579 certificats, gairebé el doble que l’any anterior, i l’any 2021 es va arribar als 636. Els anys següents es consolida aquest volum elevat, amb xifres sempre superiors als 500 certificats anuals, fins a assolir els 717 aquest últim any.
L’augment d’expedicions també es reflecteix en el ritme mitjà mensual: si el 2007 s’expedien 3,3 certificats al mes, el 2025 aquesta xifra s’ha elevat fins als 59,8 certificats mensuals (2,9 en dies laborals), gairebé vint vegades més.
L’evolució de les dades posa de manifest el paper central del certificat idCAT en la transformació digital de l’administració i en la seva relació electrònica amb la ciutadania, i confirma que cada vegada més persones opten per identificar-se digitalment per a fer tràmits amb garanties de seguretat, validesa jurídica i facilitat d’ús.
Amb aquestes xifres, el certificat idCAT, que s’instal·la a l’ordinador i que es renova cada quatre anys, es consolida com un element essencial per a avançar cap a una administració més eficient, accessible i digital, a través del qual es pot fer, per exemple, la declaració de la renda, o obtenir l’informe de vida laboral o el certificat d’antecedents penals, entre moltes altres gestions.
Per a obtenir-lo, es pot acudir a les oficines del Consell Comarcal o, de manera més ràpida i directa, a través del portal www.idcat.cat i validar-lo posteriorment en una entitat de registre, com ho és el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) des de 2007. En gairebé dues dècades s’han expedit 5.155 certificats digitals, la majoria a veïns de la comarca, però també a usuaris de la Cerdanya i d’Andorra. El Consell Comarcal emet també els certificats digitals del personal d’ajuntaments i ens públics de la comarca, els coneguts com a tCAT.