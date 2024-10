Alt Urgell: La 10a edició del Workshop Ocupacional tanca amb un nou èxit de participació

Participants al 10è Workshop Ocupacional (CCAU)

El desè Workshop Ocupacional organitzat per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tornat a ser un èxit pel que fa a la participació, tant de persones que busquen feina, com d’empreses que han de cobrir vacants a les seves plantilles. Al llarg del matí d’aquest passat dimecres, dia 23 d’octubre, a la sala Sant Domènec de la Seu, hi han concorregut 85 persones en cerca activa de feina i 21 empreses procedents de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra, fent-se en total 179 entrevistes i complint així amb l’objectiu principal del Workshop, que és el de crear un espai d’intercanvi i d’oportunitats professionals tant per a demandats com per a empresaris, i promoure l’ocupabilitat a nivell local i comarcal.

De les empreses que han participat en aquesta edició, 11 eren de l’Alt Urgell, 8 del Principat d’Andorra i 3 de la Cerdanya, procedents de sectors diversos com restauració, hostaleria, indústria, comerç, transports, serveis sociosanitaris i telecomunicacions, i oferint en tota 48 llocs de treball.

Un cop més, els candidats a trobar una feina van poder comptar amb un servei d’orientació personalitzada per a preparar-se adequadament per a les entrevistes i rebre orientació sobre les oportunitats més adequades al seu perfil i expectatives professionals i laborals. A més, la jornada va incloure dues sessions formatives específiques per a oferir eines i coneixements tant a les empreses com als candidats.

Amb les empreses es va tractar sobre la gestió eficient dels recursos humans amb la finalitat d’ajudar-les a optimitzar els processos de selecció i la retenció de talent, i amb els candidats es van abordar les particularitats laborals del Principat d’Andorra, proporcionant informació sobre els requisits i els procediments necessaris per a treballar-hi, així com també les oportunitats laborals específiques del mercat andorrà.

L’organització d’aquesta desena edició del Workshop reafirma el compromís del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la promoció de l’ocupació a la comarca i les zones veïnes. L’esdeveniment s’ha consolidat com una de les principals plataformes de connexió entre empreses i demandants de feina, facilitant oportunitats reals de treball i promovent la col·laboració entre els diferents territoris.