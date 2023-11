Alt Urgell i Cerdanya: La Generalitat inicia el concurs per a garantir oficines bancàries a tots els municipis

Entrada de l’única oficina bancària de Martinet, amb un rètol que indica l’exigència de cita prèvia (RàdioSeu)

La Generalitat ha iniciat el concurs per a garantir oficines bancàries a tots els municipis de Catalunya, amb l’objectiu d’adjudicar el servei d’oficina mòbil per a atendre els 503 municipis de Catalunya que no tenen sucursals bancàries, bona part dels quals són al Pirineu. A l’Alt Urgell, per exemple, actualment només hi ha oficines en 4 dels 19 municipis de la comarca: la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà i Coll de Nargó. I a la Cerdanya, tan sols se’n pot trobar a Puigcerdà, Bellver, Alp, Llívia i Martinet.

Aquest divendres s’ha publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la licitació, que beneficiarà més de 300.000 persones de 41 comarques. Les noves oficines mòbils facilitaran l’accés als serveis bancaris i als caixers automàtics i, a més, contribuiran a la formació financera bàsica de col·lectius amb risc de vulnerabilitat financera. El Departament català d’Economia i Hisenda preveu que el servei pugui estar operatiu al llarg del segon semestre del 2024 i que pugui estar disponible dues vegades al mes.

Les entitats de crèdit poden presentar-se al concurs fins al proper 20 de desembre. Les que finalment surtin adjudicatàries hauran d’iniciar el servei dins un termini màxim de 9 mesos. El valor estimat del contracte, que tindrà una durada de dos anys prorrogables a dos anys més, és de 6,1 milions d’euros per la totalitat dels quatre anys.





Condicions del contracte

Les empreses adjudicatàries hauran d’adaptar els vehicles i incloure-hi la instal·lació d’un caixer automàtic, desenvolupar el programari necessari, mantenir els equips i sistemes i aportar el personal necessari. En aquest sentit, hauran de destinar un mínim de dos professionals per a cada un dels lots: una persona tècnica de banca i una persona que faci de vigilant de seguretat i de transport-xofer.

Una altra de les obligacions de les entitats serà el disseny de les rutes i els horaris, que haurà de tenir en compte que als municipis de fins a 250 habitants s’hi estaran un mínim de 30 minuts i als de més de 250 habitants, no podran baixar de l’hora.





Licitació per lots, un d’ells de l’Alt Pirineu

Es preveu que aquest servei itinerant per tot Catalunya sigui prestat per dues entitats de crèdit que, de forma alterna, cada quinze dies, arribaran a cadascun dels 503 municipis. Els horaris seran els del conveni del sector de banca: del 23 de maig al 30 de setembre, de 8 a 15 hores de dilluns a divendres. La resta de l’any, de 8 a 17 hores, tret dels divendres, que es farà de 8 a 15 hores.

Per tal de guanyar eficàcia i que el servei sigui ambientalment sostenible, la licitació s’ha dividit en els 5 lots: un des de les Terres de l’Ebre fins a Ponent; un segon al Penedès i al Tarragonès; un tercer a l’Alt Pirineu; un quart a les comarques gironines i un cinquè al Vallès i al Maresme.