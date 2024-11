Alt Urgell: Campanya de captació de voluntaris per al Gran Recapte

Logotip del Gran Recapte del Banc dels Aliments

La Seu Solidària, en col·laboració amb el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, inicia la campanya de captació de voluntariat a l’Alt Urgell per al Gran Recapte que tindrà lloc els dies 22 i 23 de novembre a tot Catalunya. Per a fer de voluntari cal inscriure’s de forma presencial o telefònica al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (situat al Centre Cívic de la Seu d’Urgell, telèfon 973354102) o de manera telemàtica a través d’un formulari que es pot trobar a les pàgines web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i del Consell Comarcal: https://links.laseu.cat/granrecapte.

L’objectiu és tenir persones voluntàries a tots els establiments col·laboradors per a informar la ciutadania de què és el Gran Recapte i quins són els productes més necessaris a nivell comarcal. El Gran Recapte és una de les accions solidàries de recollida d’aliments, de donacions econòmiques i de sensibilització més importants que es fan a Catalunya cada any, i té com a objectiu abastir tots els punts de distribució d’aliments repartits per tot el país per a aconseguir que les persones que es troben en situació de necessitat social rebin ajuda alimentària. La campanya la duen a terme simultàniament tots els Bancs d’Aliments de Catalunya.