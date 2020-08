Alt risc de rebrot de COVID-19 a l’Alt Urgell

El risc de rebrot de COVID-19 a l’Alt Urgell es troba al llindar de l’alt risc amb un valor de 125,48. L’estadística suma 10 nous casos de coronavirus confirmats per PCR. A aquesta dada s’hi afegeix el fet que la taxa de reproducció del virus a set dies, coneguda com a Rho7, ha augmentat aquesta setmana fins a situar-se a 2, quan el límit recomanat és d’1.

La mitjana d’edat dels afectats és de 21,10 anys i un seixanta per cent són dones. Segons les dades del departament de Salut, no hi ha cap ingressat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell i els diagnosticats són asimptomàtics o amb símptomes lleus. Els casos acumulats a l’Alt Urgell des de l’inici de la pandèmia són 129, amb 6 defuncions.

Dades al Pirineu

Pel que fa a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, compta amb 602 casos acumulats, 24 els darrers dies. El risc de rebrot continua augmentant i s’apropa a la zona vermella, al llindar del 100, amb un valor de 97,04. La Rt puja i se situa en 1,91, també per sobre de l’1 recomanat. Hi ha un pacient ingressat. Un total de 29 persones han mort des de l’inici de la pandèmia.

En les dades pirinenques destaca que al Pallars Jussà el risc de rebrot és molt elevat, de 258,74, amb Rt de 3,10 i 13 casos confirmats i 119 PCR fetes. A la Cerdanya el risc de rebrot és de 14,29, mentre que a l’Alta Ribagorça i l’Aran no hi ha casos afegits.

Dades a Catalunya

Catalunya registra 985 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s’eleva a 92.191, segons l’últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 113.233 casos (1.044 més) amb totes les proves. 12.887 persones han mort des de l’inici de la pandèmia a Catalunya, segons dades de Salut, després que s’hagin reportat 13 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot es manté estancat a nivells alts, amb un valor de 146,62 -el llindar de risc alt és 100-. La velocitat de propagació del virus torna a pujar lleugerament i arriba a la barrera de l’1 -significa que de mitjana una persona amb el virus en contagia una altra-. Hi ha 592 pacients ingressats (35 més que en el balanç anterior), 119 a l’UCI (aquest nombre no varia).

Entre el 6 i el 12 d’agost, a Catalunya s’han detectat 5.652 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.074 de l’interval de set dies anterior, del 30 de juliol al 5 d’agost. El risc de rebrot continua ancorat a la zona vermella, tot i que ha baixat respecte a les últimes setmanes. Així, ha passat de 177,35 fa dues setmanes -del 23 al 29 de juliol- a 163,99 en fa una -del 30 de juliol al 5 d’agost- i al valor actual de 146,62.

En les darreres hores s’han reportat 13 defuncions i el total de persones que han mort per coronavirus s’eleva a 12.887, segons les dades de Salut. 7.084 persones han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, amb 11 defuncions en les darreres hores; 4.126 en residències, una més; 818 en domicilis, una més, i 859 no estan classificats per falta d’informació.