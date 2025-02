Alt Pirineu i Aran: L’urgellenca, Amalia Sanz serà nova directora de l’IDAPA

La nova directora de l’IDAPA serà Amalia Sanz Bonet

Amalia Sanz Bonet substituirà, Eva Fiter, la fins ara directora de l’IDAPA els pròxims dies, quan el Govern de la Generalitat de Catalunya ratifiqui el seu nomenament. El Consell rector de l’organisme es va reunir el passat dijous 13 de febrer i va proposar el nom de l’Amalia Sanz com a futura directora de l’IDAPA. És llicenciada en Biologia, professora de l’Escola agrària del Pirineu i professora de l’escola municipal de música de la Seu d’Urgell.

Amalia Sanz manifesta que “l’IDAPA és un organisme clau per a ajudar a preservar la identitat de l’Alt Pirineu i Aran, un factor imprescindible per al seu desenvolupament econòmic. La proximitat, la sostenibilitat, el foment de la cultura (tradicions i creativitat), preservar el ric patrimoni cultural i natural, així com fomentar mesures per a millorar la vida de les persones (sector agroalimentari, habitatge, comunicació, transport, educació), seran els elements que guiaran aquesta nova etapa”.

Amalia Sanz mostra el seu agraïment per la confiança rebuda i vol donar les gràcies per la feina feta a tots el directors que l’han precedit i han ajudat a consolidar l’IDAPA, únic organisme que vetlla de manera específica per a les comarques de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

Amalia Sanz es compromet a atendre a la gent del Pirineu des de les singularitats de cada vall. Continuarà amb l’esperit de donar una veu al Pirineu, característica de l’IDAPA des de la seva creació.

Es compromet a fer conèixer més les seves funcions i les seves actuacions tant al conjunt del Pirineu com a la resta de Catalunya, així com a potenciar la relació entre les valls i comarques que conformen la vegueria.