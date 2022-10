Alt Penedès: el camí del riu (itinerari de Torrelavit)

El camí del riu és un projecte a llarg termini que s’han marcat 5 municipis del nord del Penedès. Es tracta d’un recorregut d’uns 43 quilòmetres que vol posar en valor els ecosistemes fluvials dels rius Mediona-Bitlles, Anoia i Lavernó, els més rellevants de la comarca de l’Alt Penedès. En aquesta ocasió us proposem l’itinerari al seu pas per Torrelavit, que presenta tres àmbits diferenciats força interessants.

En primer lloc, podem veure l’aprofitament de l’aigua per als horts, gràcies als recs que neixen de les diverses rescloses. En segon lloc, podem passejar pel camí paperer que transcorre per la llera del riu, on trobem una àmplia vegetació de ribera, diversos molins paperers en bon estat i, al pas pel nucli urbà, diversos parcs on gaudir del riu.

I en tercer lloc, podem deixar el riu i endinsar-nos en un hàbitat agrícola, passejant per un conreu de vinyes en harmonia amb els boscos de pins, on gaudirem d’una magnífica vista del Puigcúgul.

