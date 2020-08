Alsina liderarà el projecte de transformació del Cedre en un centre mixt residencial i sociosoanitari

El SAAS ha encarregat el lideratge del nou projecte de transformació del Cedre a Montserrat Alsina, que també assumeix les funcions com a Responsable Assistencial.

Abans de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARSCoV-2, el Cedre es trobava en procés d’implantar el nou model d’atenció centrat en la persona (ACP) amb Alsina com assessora del Ministeri de Salut. Arran de la pandèmia viscuda i atenent el nou escenari de futur cal transformar el Cedre en un centre mixt on pugui coexistir l’atenció residencial i l’atenció sociosanitària en previsió d’un nou brot per Covid-19.

Alsina és una professional implicada en el Projecte de l’ACP i amb una dilatada experiència i especialització en la gestió de l’atenció a la gent gran.