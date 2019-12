Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Amb la gent del carrer us sentireu més còmodes, ja que amb els de casa no us entendreu massa bé i serà fàcil que discutiu per qualsevol cosa. Si teniu parella estable i viviu junts seria bo que evitéssiu les baralles, si no aneu amb compte podeu acabar amb la relació. Sort que hi ha una amiga que us ajudarà a superar la situació.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estaria bé comprar algun dècim de la loteria del Nen, tampoc cal que compreu tots els que trobeu perquè si us ha de tocar amb un que compreu ja n’hi ha prou, no us refieu del que pugueu guanyar que sou capaços de gastar-vos els diners abans de tenir-los i si després no us toca, encara em demanareu explicacions, la felicitat és el millor.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Sembla que estigueu renyits amb els diners perquè no hi ha maneres que es quedin a les vostres mans. Tot i així, si us podeu donar el luxe de fer algun viatge una mica llarg, millor i si a sobre el podeu fer amb parella ja serà massa. I si no us ho podeu permetre, no hi patiu, només caldrà que us agafeu un dia de festa i reposar.



Cranc



al 21 de juliol

Descaradament us volaran els diners, però us ho agafareu molt bé i sabreu trobar la manera de gestionar-ho tot fàcilment. Amb els amics hi haurà una connexió especial i sense gairebé parlar us entendreu fent que tot vagi molt bé i rodat. No deixeu d’acostar-vos a la família, també tenen ganes d’estar i compartir amb vosaltres.



Lleó



al 21 d’agost

Els moviments a la feina us faran estar inquiets, en moments en els quals hauríeu d’estar alerta. No us deixeu portar per la inseguretat i busqueu la sortida més directa per anar més al gra, de vegades és millor acceptar les coses per poder-les portar més clares. No us deixeu enredar en el tema econòmic, que és el que us pateix més.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Els vostres maldecaps en el tema econòmic fan que trontolleu en la vostra vida més personal. Cal deixar de pensar tant en el futur i estar més en el present per poder afrontar els moviments actuals, la resta ja anirà arribant quan toqui i sense presses. La vostra presència en moments concrets us donarà facilitat de comunicació.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Aneu amb compte i no us deixeu anar massa a la torera, algunes paraules que digueu poden fer que se us espatllin temes de feina i això us porti algun maldecap amb el que no conteu, són dies per estar amb la boca tancada que així no entren mosques. La confiança amb els germans us pot ser de bona ajuda i suport important.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Les coses se us posen bé per recollir diners i per estar més al dia del que necessiteu. De cara al que són les amistats i a la relació amb la societat, es facilitaran les situacions fent que trobeu contactes i portes que us poden interessar en tema més laboral i també personal. Sense pressa però anar fent camí és el que us convé.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Vigileu amb el que digueu i a qui li digueu, és molt probable que us veieu embolicats en històries que no us convenen i que us poden fer tenir alguna despesa innecessària. Reflexioneu abans de llençar-vos al buit. Tot i això estareu molt productius i traureu rendiment d’un munt de coses que anireu fent pel camí, això va molt bé.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Potser no estareu d’acord amb les opinions de les persones que us envolten i això us farà estar una mica a la defensiva, heu de mirar de no agafar-vos-ho molt a pit. El que heu d’aprofitar és el poder riure i la part més divertida que portareu a sobre, per tant deixeu-vos de voler fer canviar opinions i mireu de passar-ho bé amb tot.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt tossuts en el que teniu posat al cap, i és important que afluixeu una mica. La tossudesa no és bona per res, sempre acabes enfadat i amb problemes, cosa que no cal. El que sí que us convé és parlar i fer servir el vostre caràcter comercial per fer bons negocis. En l’entorn familiar estareu massa independents i no convé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

El pare estarà molt present en els vostres passos, és com si us calgués la seva aprovació i això us fes estar una mica neguitosos. No cal que patiu perquè heu de fer el que sentiu encara que en algun punt tingueu maneres diferents de fer o pensar. Si el que voleu fer estar bé i us és bo, feu i demostreu que realment és el que voleu.